Toplantı sonrası katılımcılara hitaben orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali İlhami Aktaş, orman yangınlarını önlemek, yaz aylarında oluşması muhtemel yangınları asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımız arasındaki iş birliğinin önemine değindi ve vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.
Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı
Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak çalışmalar ve yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
