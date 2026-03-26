Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak çalışmalar ve yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar, araç ve ekipman sayısının durumu ve kurumlar tarafından yapılması gereken hususlar değerlendirildi.



Toplantı sonrası katılımcılara hitaben orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali İlhami Aktaş, orman yangınlarını önlemek, yaz aylarında oluşması muhtemel yangınları asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımız arasındaki iş birliğinin önemine değindi ve vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.





Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Meteoroloji Müdürü Mustafa Numan Metin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ve ilgili şube müdürleri katıldı.