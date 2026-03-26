banner1292
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak çalışmalar ve yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Mart 2026 Perşembe 21:07

Toplantıda, il genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar, araç ve ekipman sayısının durumu ve kurumlar tarafından yapılması gereken hususlar değerlendirildi. 

Toplantı sonrası katılımcılara hitaben orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali İlhami Aktaş, orman yangınlarını önlemek, yaz aylarında oluşması muhtemel yangınları asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımız arasındaki iş birliğinin önemine değindi ve vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.
Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Meteoroloji Müdürü Mustafa Numan Metin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ve ilgili şube müdürleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu 2026 Yılı İlk Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu 2026...
Çiftçi, kent meydanındaki çalışmaları inceledi Çiftçi, kent meydanındaki çalışmaları inceledi
Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt inşa ediliyor Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt...
Kocaeli, Nevruz’un bereketini ve coşkusunu yaşadı Kocaeli, Nevruz’un bereketini ve coşkusunu yaşadı
Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
GOSB Teknopark’ta Kadın Girişimciliğine Güç Veren Program Başladı GOSB Teknopark’ta Kadın Girişimciliğine Güç...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu’nun 2026 yılı ilk toplantısı, Valilik Karamürsel Alp Toplantı...

Haberi Oku