Sahil Otoparkı’nda ücretli sistem başladı

Büyükşehir’den karavanlara 1 Nisan uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzensiz parklanma nedeniyle verim alınamayan Sahil Otoparkı’nda yeni sisteme geçti. Karavan sahiplerine tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken, araçlarını kaldırmayanlara uyarı yapıldı. 1 Nisan’a kadar kaldırılmayan karavanlar için işlem uygulanacağı bildirildi.





KISA SÜRELİ PARKLANMADA BÜYÜK AVANTAJ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan bu yeni ücretlendirme modeli, otopark kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek şekilde tasarlandı. Özellikle ilk 10 saatin ücretsiz olması, kısa süreli park ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük avantaj sağlıyor. 12 saatten sonra ücretin 300 TL’ye çıkması, otoparkın uzun süreli “park et-bırak” alanı gibi kullanılmasını caydırmayı hedefliyor.



VERİMLİ VE ADİL KULLANIM

Hayata geçirilen yeni sistemle gün içinde daha fazla araç giriş-çıkışı sağlanacak. Otoparkta yer bulma sorunu azalacak. Alanın daha verimli ve adil kullanımı teşvik edilecek. Kısacası bu model, kısa süreli kullanıcıyı korurken uzun süreli park edenleri alternatif çözümlere yönlendiren dengeli bir yaklaşım sunuyor.





ZABITA BİLGİLENDİRME YAPTI





23 Mart 2026 tarihi itibariyle ücretli sisteme geçilen otoparkta bulunan karavanlara da 1 Nisan Çarşamba gününe kadar bölgeden çıkış yapmaları için süre verildi. Bu kapsamda otoparkta bulunan karavan sahiplerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirmede 1 Nisan tarihine kadar araçlarını otoparktan almayan karavan sahiplerinin araçlarının yediemin otoparkına yönlendirileceği belirtildi. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Kartepe'de hayata geçirdiği Karavan Park’a yönlendirilen araçlar, burada daha güvenli ve modern parklanma yapabilecek.





