TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN NOTLAR

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİNİN EV SAHİPLİĞİNDE AZERBAYCANLA İLGİLİ ERZİNCANDA ÖNEMLİ BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ

TIMBIR GENEL BAŞKANI DR SÜLEYMAN BASA VE TİMBİR DOĞUANADOLU BÖLGESİ VE ERZİNCAN TEMSİLCİSİ SELÇUK ÖZDEMİRİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILMAK VE BELGESEL SUNUMU YAPMAK ÜZERE UÇAK ERZİNCANA GİDİRKEN MUHTEŞEM MANZARALAR ÇEKİP CANLI YAYINLAR YAPTIM

CAN ERZİNCANDAN. CAN AZERBAYCANA BELGESEL TADINDA SELAM OLSUN

ERZİNCAN DA BELGESEL TADINDA. CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

ÜÇ SAATE YAKIN GECİKMELİ KALKAN A JET UÇAĞINDAN CANLI YAYIN İLE YOLA ÇIKTIK

ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVA LİMANINDAN CANLI YAYIN YAPTIK

AZERBAYCAN İLETİŞİM ŞURASI VE TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİNİN ERZİNCAN PROGRAMI

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ ERZİNCAN PROGRAMI

• Saat 10.00: Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’nu ziyaret

• Saat 11.00: Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u ziyaret

• Saat:12 öğle yemeği

• Saat:13:30 Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’yu ziyaret

• Saat 15.30: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret

• Saat 16.00: “Batı Azerbaycan’a Dönüş” başlıklı uluslararası konferans

• Marşlar ve Saygı Duruşu

• Saat 16:10: Açılış Konuşmalar

• Nahid Canbakışlı, III. Sektör Kamu Birliği İcra Direktörü, Proje Yöneticisi

• Aqil Ələsgər, Azerbaycan Basın Şurası Yönetim Kurulu Üyesi

• Dr. Süleyman Basa, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı

• Prof. Dr. Çağrı ÇIRAK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı

• Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı (Katılımları Halinde)

• Naqif Həmzəyev, Azerbaycan Milletvekili

• Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Valisi

• - Saat 17:00: “Batı Azerbaycan’a Dönüş” Paneli

• Semra Akyürek, Türkiye “Merhaba” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni – Modaratör

• Menderes Demir, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı

• İsmail Kahraman, Araştırmacı-Yazar, İKTAV Vakfı Başkanı

• Ruslan Başirli,

Sitesi Ankara Temsilcisi

• Muhammet Kaçar, “Birlik Haber Ajansı Direktörü

• - Saat 18:00: Plaket Takdimi ve Anı Fotoğrafı

24 Mayıs 2025 Cumartesi

• Saat 10.00: Erzincan Müzesi ziyareti

• Saat 11.00: Şehir turu

• Saat 12.00: Ekşisu

• Saat 13.00: Girlevik Şelalesi gezisi

• Saat 15.00: Ergan Dağı gezisi

• Saat 16.30: Terzibaba Türbesi ziyareti

• Saat 17.00: Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ziyareti

TİMBİRİN ERZİNCAN PROGRAMI VALİYİ ZİYARETLE BAŞLADI

TİMBİR'den Erzincan Valisi Doç. Dr. Aydoğdu’ya ziyaret: "Burada ötekileştirme kültürü yok"

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyeti ile Birlik Haber Ajansı (BHA) yönetimi Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Vali Doç. Dr. Aydoğdu, şehrin dinamiklerinden bahsederken "Erzincan'da ötekileştirme kültürü yok, aidiyet duygusunu hissedebilirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet ile Birlik Haber Ajansı (BHA) yönetimi, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun konuğu oldu, Vali Yardımcısı Ömer Özbay da ziyarette yer aldı.

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, şehrin sosyal yapısını değerlendirirken, "Erzincan tipik bir Doğu Anadolu şehri değildir. Burada ötekileştirme kültürüne rastlanmaz, beraber yaşama ve aidiyet duygusu çok güçlüdür" dedi. Tarım ve turizmin kentin önemli dinamikleri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, asayişin sağlandığını ve suç oranının çok düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yöneticileri, Erzincan Valisi’ni ziyaret ederek bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yöneticileri, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, TİMBİR’in çalışmaları hakkında Vali Aydoğdu’ya genel bilgiler aktarıldı. Görüşmede, internet medyasının gelişimi ve bu alandaki güncel çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa başkanlığındaki heyet, kurumun medya alanındaki faaliyetleri ile kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürüttükleri projelere dair genel bir bilgilendirmede bulundu.

Erzincan Valisi Doç. Dr. Aydoğdu, şehrin sosyal yapısından tarımsal potansiyeline, turizmden asayişe kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu:

"Erzincan'da ötekileştirme kültürü yok"

"Erzincan kadim bir şehir. Şehrimizin güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedecek olursam; Erzincan tipik bir Doğu Anadolu şehri değildir, burada beraber yaşama kültürünün çok iyi olduğu bir şehirle birliktesiniz. Burada şehir nüfusumuzun yaklaşık yüzde 33’ü falan alevi inançlı kardeşlerimizden oluşmaktadır. Türkiye’nin her yerinde vardır ama burada birbirini ötekileştirme kültürüne hiçbir şekilde rastlayamazsınız. Burada beraber yaşamayı, beraber hareket etmeyi, Erzincan’a aidiyet duygusunu çok derin hissettiğiniz bir yer burası. Karadeniz iklimini yaşayan üç şehrimiz var. Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’a biz sınırız. Keşiş dağlarının arkasındayız. Munzur’un arkası da Ovacık’tır, Tunceli’dir. Yani Doğu’yu İç Anadolu’ya, Karadeniz’e, Karadeniz’i Doğu Anaolu’ya bağlayan tampon bir yerdedir Erzincan. 3. Ordu Komutanlığımız buradadır. Erzincan sanayi şehri değildir, organize sanayimiz var ama Aydın, Gaziantep ve Bursa gibi değildir. Burası inanılmaz bir tarım şehridir, toprakları çok verimlidir. Fay hattı geçtiği için, 1’e 20-25 veren bir şehirdesiniz. Tarım ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de sayılı şehirlerden birisi Erzincan. Doğası ve tabiatı çok güzel aynı zamanda su sporlarının başkenti diyebileceğiniz bir şehir var burada. Yamaç paraşütüne en uygun dağlardan birisi burada; hava sirkülasyonu çok iyi.

Tanoğlu: “Esnafın Ekmeğiyle Oynamayın”

"Şehrin dinamikleriyle beraber hareket ediyoruz"

Aynı zamanda Erzincan’ın turistik özelliğini dünyaya tanıtan Kemaliye diye bir ilçemiz var. Bu sessiz şehir kavramını da üzerinde taşıyan ve UNESCO’nun koruma altına aldığı bir ilçemiz burası. Ahmet Kutsi Tecer’in köyü de oradadır. “Uzakta bir köy var, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.” İnanç turizminde de Erzincan öne çıkan bir şehirdir. Alevi ve sunni türbelerin en çok olduğu beş ilden birisi Erzincan’dır. Yaklaşık 85 tane türbemiz yaşayan türbelerdir. İnanç turizmi noktasında da burada çok ciddi çalışmalarımız oldu.

Ergan Dağımız da burada önemli yerlerden. Zirvesi 3 bin 200 metre. Birinci etabı 2 bin 400 metre. On yıl içerisinde buraya yüz bin turist geldi. Geçen yıl 1 milyon 600 bin turist geldi. Buradaki tesisler bir yıl içerisinde yapıldı. Şehrin dinamikleriyle beraber hareket etmeyi çok seviyoruz.

"Biz iyiliği yaymayı seçtik"

Biz burada iki şeyi yasakladık; birincisi dedikodu, bir de iş dışında başka işlerle iştigal etmeyi yasakladık. Küçük şehirlerde iki şey çok hızlı yayılıyor; bir dedikodular, bir de iyilikler. Bizler iyilikleri yaymaya gayret ediyoruz. Toplumun her kesimine arkadaşlarımız ulaşıyor. Erzincan’ın daha iyi tanıtılması için Kültür Müdürü ile iş birliği yaparak, beş dakikalık bir Erzincan sunumu hazırlayarak, tüm taksicilere eğitim verdik.

"Bu şehrin çocukları teşekkür etmeyi biliyorlar"

İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Bu şehirdeki güzellikleri anlatmanız, size bir şeyler katması bizim için inanılmaz bir reklam kaynağıdır, gazetelere gerek yok. İyilikler yerinde durmuyor. Erzincan’ın insanı çok munistir. Asayişle ilgili de şunları söyleyebilirim: son bir yıl içerisinde hırsızlık, kasten adam öldürme hiç olmadı. Suç oranımız sıfıra yakın. Burada üniversitemizde 25 bin öğrencimiz var, bu şehrin çocukları teşekkür etmeyi çok iyi biliyorlar.

AZERBAYCANDAN ANLAMLI VE ÖNEMLİ PLAKET

Türk İnternet medya birliği nin ev sahipliğinde Erzincan’da düzenlenen Çalıştaya katkı ve katılım sağladığımdan dolayı Azerbaycan Basın konseyi tarafından plaketimi Azerbaycan basın konseyi yönetim kurulu üyesi Alasker beyden aldım

CAN ERZİNCANDAN CAN AZERBAYCANA BELGESEL TADINDA SELAM OLSUN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Belgesel söyleşi ve TİMBİR toplantısında canlı yayın yaptık

BİRLİK HABER AJANSI

TİMBİR ve BHA Yönetimini ağırlayan Başkan Aksun: Erzincan kardeşliğin, dostluğun birliğin şehri

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yönetimini Erzincan Belediyesi sosyal tesislerinde ağırladı.

Toplantıda konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, internetin günümüzün vazgeçilmez bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek, “İnternet günümüzün vazgeçilmezi. Artık 28 saniyede haberlerin dünyada yankı bulduğu bir dönemdeyiz” dedi.

Aksun konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler bisikletin üzerindeki kişiler gibiyiz. Pedal çevirirsek hızla yol alacağız, çeviremezsek düşeceğiz. 85 milyon Türkiye'mizi, 350 milyon Türk dünyasını mutlaka hekete geçirmemiz lazım. Çünkü bir medeniyet olacaksa, bir insanlık olacaksa, böyle bir değerle insanlar buluşacaksa mutlaka bizim hakim olmamız gerekiyor. Dünyada en iyi ne varsa, bütün enleri bizim yapmamız gerekiyor. Bunun için de siz değerli internet medya mensuplarının verdiği destekle yöneticilerimiz aslında yol haritasını belirliyor. Bir şehirde, bir köyde, bir ülkede neler oluyor, neler şekilleniyor, ilk duyduğumuz yer, telefonu elimize alıyoruz, açıyoruz interneti ve ortama bakıyoruz. Neler artı değer katmış, neler eksi değer katmış, kendimize yol haritası belirliyoruz. Aslında bizleri siz yönlendiriyorsunuz. Biz her ne kadar o kadar emek koyuyoruz, seçimdi, şuydu, buydu, geziyoruz. Ama sonuçta bir bakıyoruz ki, yapılan bir haberle ya binlerce oy bize akıyor, ya da binlerce oy bizden kopup gidiyor. Onun için kıymetiniz sadece bu manada değil, aslında bir milleti uyandırma manasında çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum.

Erzincan olarak kardeşliği şehri ifadesini her gelen dostlarımıza, her gelen misafirlerimize ifade ediyoruz. Bunun içerisinde neler saklı, altını doldurmak için neler ifade etmemiz gerektiğini şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki bizim şehrimizde kökü, kökeni, mezhebi, meşrebi, dünya görüşü ne olursa olsun, biz herkesi birinci sınıf hemşerimiz, insanımız olarak kabul ediyoruz ve bu insanlık adına onlarla iletişimimizi diri tutuyoruz. Birbirimizi anlamak için gayret ediyoruz. İnsan olabilme özelliklerimizi ön plana çıkararak siz değerli misafirlerimiz geldiğinde de işte biz bu kardeşliği şehriyiz diyoruz. Öncelikle Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu Beyefendinin ve ardından Sayın Milletvekilimiz Süleyman Karaman Beyefendi, Mustafa Sarıgül Beyefendi ve il başkanlarımız, bendeniz belediye başkanı olarak ve başbakanımız biliyorsunuz Binali Yıldırım Beyefendi bizim hemşerimiz, değerimiz. Biz bütün partiler ayırmaksızın hepimiz ona saygı duyuyoruz. Bunlarla ortak faydamız şu, biz her şeyden önce Erzincanlıyız diyoruz. Biz gelen her misafirimizi onlarla birlikte karşılayıp uğurlamayı bir görev sayıyoruz. Şu ana kadar Erzincan’a kim geldiyse mutlaka siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kardeşçe onları karşılar ve uğurlarız. Sizin gibi değerleri ağırlamak, sizin gibi değerleri dünyamızda derdimizi anlatırken, nizaketi elden bırakmadan, biz bunları nasıl kırmadan, incitmeden yolculayabiliriz diye bu saygın büyüklerimizin hepsi emek koymakta. Ben onlara huzurunuza teşekkür etmek istiyorum.

Tabi Erzincan belediye başkanı olarak Şehr-ül Emin ifadesine layık olabilmek için geldiğimiz günden beri emek koyuyoruz. Güvenlerine layık olmaya çalışıyoruz. Bunu da sizin gibi misafirlerimize nakşetmek için hem şehrimizdeki huzuru hem de şehrin gerçekten 21. yüzyıla yakışır şekilde dönüşümünü yapmak için bu emeğimizi sürdürmekteyiz. Bu ikinci dönemimiz. İkinci dönemimizde yedinci yılımızın içerisindeyiz. Hedeflediğimiz tek şey siyasi parti ayrımı fikir ayrıntılarını bir tarafa bırakarak herkese aynı gözle bakabilmek. Ben ilkokul sınıf öğretmeni olan birisiyim. Sınıfa girdiğimde öğrencilerime ayırmaksızın annesinin babasının ekonomik durumuna, köküne kökenine nasıl bakmadan hepsini bağrıma basabiliyorsan eğer, halkımı da aynı duygularla aynı düşüncelerle bağrımıza basarak yönetme çabası içerisindeyiz. Onun için de bunun aslında ülkemize yayılması için de emek sarf ediyoruz. Her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Siyaset belli bir noktaya kadar eyvallah daha iyi hizmet noktasında yarış nasıl yapılabilir onu da anlatsın eyvallah. Ama bu insanları birbirine ezdirmeye, kırdırmaya, üzdürmeye hiçbirimizin hakkı yok. Ben birey başkan olarak bunu kabul ediyorum ona göre de davranıyorum. Onun için siyasi tercihlerin haklılığı hepimiz için kıymetli. Yarın hangimiz bir yere aday olduğumuzda yönetme arzumuz olduğunda burada tercihler değişmediği müddetçe zaten insanlar değişmez. Onun için bu demokrasiyi özümsemek hepimizin asli görevi olmalı diye inanıyorum ve ben bu değer üzerinden de bakıyorum. Ve netice itibariyle şunu söylemek istiyorum ki hakikaten Anadolu'nun tüm esintilerini buraya taşıyan değerli misafirlerimizi yürekten selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gittiğinizde de her birinizi birer kültür elçimiz olarak kabul ediyoruz. Bizleri anlatırsanız seviniriz. Erzincan kardeşliğin şehri, Erzincan dostluğun birliği şehri olarak bilmenizi arzu ediyorum”

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ise toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Yerele sahip çıkamayan, ulusala da sahip çıkamaz. Türkiye’nin en büyük medya birliği olarak her ay bir ilde yönetim toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylece hem kendimizi hem de o ili tanıtıyoruz. Erzincan’a geldiğimizde çok huzurlu bir kente geldiğimizi hissettik. Deprem sonrası şehirleşmede örnek gösterilebilecek bir kent olmuş. Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun’a misafirperverliği için teşekkür ediyoruz”