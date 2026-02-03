YEDEP 2026’da başvuru süresi 15 Şubat’a uzatıldı

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ŞUBAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP), 2022 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Katma değeri yüksek, katılımcılığı esas alan ve yerel değerleri koruyan projelerin desteklendiği programda son başvuru tarihi uzatıldı. Buna göre 2026 yılı başvuruları için son tarih 15 Şubat olarak güncellendi.

TALEPLER DİKKATE ALINDI

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP kapsamında bilgilendirme toplantıları İzmit ve Gebze’de tamamlanmış, proje teklifleri için son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak duyurulmuştu. STK’lardan gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi 15 Şubat’a kadar uzatıldı. Katılımcılık, sosyal sorumluluk ve yerel kalkınmayı odağına alan yenilikçi projelerin destekleneceği YEDEP, sivil toplumun güçlenmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

BAŞVURU ADRESLERİ

STK’lar, proje başvurularını 15 Şubat Cuma günü saat 23.59’a kadar sivildunyakocaeli.com adresinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere https://sivildunyakocaeli.com ve https://kocaelikentkonseyi.org internet sitelerinden ulaşılabiliyor.