banner1258
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YEDEP 2026’da başvuru süresi 15 Şubat’a uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) 2026 yılı başvuru süresi STK’lardan gelen talepler doğrultusunda 15 Şubat’a kadar uzatıldı.

YEDEP 2026'da başvuru süresi 15 Şubat'a uzatıldı

03 Şubat 2026 Salı 09:38

 SON BAŞVURU TARİHİ 15 ŞUBAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP), 2022 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Katma değeri yüksek, katılımcılığı esas alan ve yerel değerleri koruyan projelerin desteklendiği programda son başvuru tarihi uzatıldı. Buna göre 2026 yılı başvuruları için son tarih 15 Şubat olarak güncellendi.

 

TALEPLER DİKKATE ALINDI
Sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP kapsamında bilgilendirme toplantıları İzmit ve Gebze’de tamamlanmış, proje teklifleri için son başvuru tarihi 31 Ocak 2026 olarak duyurulmuştu. STK’lardan gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi 15 Şubat’a kadar uzatıldı. Katılımcılık, sosyal sorumluluk ve yerel kalkınmayı odağına alan yenilikçi projelerin destekleneceği YEDEP, sivil toplumun güçlenmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

 

BAŞVURU ADRESLERİ
STK’lar, proje başvurularını 15 Şubat Cuma günü saat 23.59’a kadar sivildunyakocaeli.com adresinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere https://sivildunyakocaeli.com ve https://kocaelikentkonseyi.org internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla sürüyor; Otoparkın ilk katı hizmete alındı “KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla...
ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı
Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı
ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ALMAK ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde otopark sorununa kalıcı çözüm getirmesi amacıyla...

Haberi Oku