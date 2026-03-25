Yeşil alanda uzaktan kumandalı robot dönemi: 6 kişinin işini tek başına yapabiliyor
Körfez ilçesinde engebeli ve araçların girmekte zorlandığı alanlardaki yabani otların temizliğinde kullanılmak üzere uzaktan kumandalı ot biçme robotu araç filosuna dahil edildi.
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alan bakımı ve ot biçme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yeni bir ekipmanı devreye aldı. Atalar Mahallesi'nde deneme çalışması gerçekleştirilen uzaktan kumandalı robot, özellikle insan gücünün ve standart makinelerin yetersiz kaldığı peyzaj dışı zorlu arazilerde kullanılacak.