GENEL:
Yeşil alanda uzaktan kumandalı robot dönemi: 6 kişinin işini tek başına yapabiliyor

25 Mart 2026 Çarşamba 14:57

Körfez ilçesinde engebeli ve araçların girmekte zorlandığı alanlardaki yabani otların temizliğinde kullanılmak üzere uzaktan kumandalı ot biçme robotu araç filosuna dahil edildi. 
 
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alan bakımı ve ot biçme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yeni bir ekipmanı devreye aldı. Atalar Mahallesi'nde deneme çalışması gerçekleştirilen uzaktan kumandalı robot, özellikle insan gücünün ve standart makinelerin yetersiz kaldığı peyzaj dışı zorlu arazilerde kullanılacak. 

  
"6 kişinin yaptığı işi tek başına bu robot yapabilecek" 
Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni ekipmanın yeşil alanların bakımını daha etkin hale getireceğini belirtti. Söğüt, cihazın iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacağına işaret ederek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün araç filosuna dahil ettiğimiz yeni ot biçme robotu, ilçemizdeki yeşil alanların bakımını daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirecek, boş arazilerdeki yabani otların temizlenmesine katkı sağlayacak. Bazı noktalar oluyor ki; insan gücünü bile zorluyor ve temizlikler uzun sürüyor. Bu robot sayesinde bazı bölgelerde 6 kişinin yaptığı işi tek başına bu robot yapabilecek. Küçük gibi görünse de gerçek anlamda güzel iş yapıyor. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Alacağımız performansa göre sayılarını da arttırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 



