Yeşil alanda uzaktan kumandalı robot dönemi: 6 kişinin işini tek başına yapabiliyor

"6 kişinin yaptığı işi tek başına bu robot yapabilecek"



Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni ekipmanın yeşil alanların bakımını daha etkin hale getireceğini belirtti. Söğüt, cihazın iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacağına işaret ederek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün araç filosuna dahil ettiğimiz yeni ot biçme robotu, ilçemizdeki yeşil alanların bakımını daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirecek, boş arazilerdeki yabani otların temizlenmesine katkı sağlayacak. Bazı noktalar oluyor ki; insan gücünü bile zorluyor ve temizlikler uzun sürüyor. Bu robot sayesinde bazı bölgelerde 6 kişinin yaptığı işi tek başına bu robot yapabilecek. Küçük gibi görünse de gerçek anlamda güzel iş yapıyor. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Alacağımız performansa göre sayılarını da arttırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.