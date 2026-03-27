Zabıta, halk sağlığını hiçe sayan kasap işletmesini mühürledi
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin halk sağlığını korumak adına denetimlerini sürdürüyor. Bu bağlamda, Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle, kasap denetimi gerçekleştiren ekipler, işletmenin kapısına mühür vurdu.
ETLER İMHAYA GÖNDERİLDİ
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tutanaklar sonrasında işletmenin kapısına mühür vuruldu. Bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş et ve ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imhaya gönderildi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Halkımızın sağlığı söz konusuysa, sıfır tolerans! Asla taviz yok!” denildi.