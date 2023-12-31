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Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Muzaffer Bıyık, kutlama mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2023 Pazar 12:49

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, bereket ve huzur dolu bir yıl olması temennisi ile Darıcalı hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2023 yılını geride bırakırken söz verdiğimiz gibi ilçemize birçok alanda yeni projeler kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, hemşerilerimizden aldığımız destekle Darıca’mızı marka şehir yapmak için aynı kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

2023 yılında ne yazık ki millet olarak birçok acıyı hep birlikte yaşadık. Asrın deprem felaketinin izleri geçmeden İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı katliamlar yüreklerimizi bir kez daha sızlattı.

Yılın son günlerinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu vatan için şehit verdiğimiz kahramanlarımızın acısını derinden hissettik. Bu zor günleri el ele vererek birlik beraberlik içerisinde atlatmak için dayanışma halinde olmalıyız. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni yüzyılda da tüm imkânlarımızla hemşehrilemizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının ülkemiz başta olmak üzere herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyor, tüm Darıcalıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum.”

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