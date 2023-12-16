GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu Merkez Yaşlılar İle Çocukları Bir Araya Getiriyor

İzmit'te hayata geçirilen Kuşaklararası Yaşam Merkezi’nde yaşlılar ile çocuklar bir araya gelerek zihinsel, duygusal, kültürel ve geleneksel aktiviteler gerçekleştiriyor.

Bu Merkez Yaşlılar İle Çocukları Bir Araya Getiriyor

16 Aralık 2023 Cumartesi 13:57

  İzmit Belediyesi'nin Kuruçeşme’de hizmete sunduğu Yaşam Merkezi, içerisindeki birimleriyle çocuk, kadın ve 50 yaş üzeri ve özel bireylere yönelik sosyal imkanlar sağlıyor. Kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde, yaşça büyük vatandaşlar ve çocukların bir araya gelerek aktivite gerçekleştirdiği Kuşaklararası Yaşam Merkezi de hayata geçirildi. Kuruçeşme Yaşam Merkezi içerisindeki Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’nden faydalanan 50 yaş üzeri vatandaşlar ile çocuk oyun odası ve kısa moladan faydalanan özel çocuklar; zihinsel, duygusal, kültürel, geleneksel birçok aktivite gerçekleştiriyor. Kuşaklararası etkileşim temelli etkinliklerle büyükler miniklere tecrübelerini, geleneksel oyunları, kültür ve tarihi aktarırken, minikler de büyüklere dönemlerinin oyun ve gelişmelerini öğretiyor. 
  Kuşaklararası Yaşam Merkezi’nde, bilgelik kaynağı olan büyükler ve öğrenmeye hevesli minikler arasında karşılıklı öğrenme süreci gelişiyor. Kuşaklararası Yaşam Merkezi çalışmaları çerçevesinde gelenekten geleceğe etkinliğinde turşu kurma aktivitesi gerçekleştirildi. Büyüklerin turşu kurma tarifi ile çocuklar önce sebzeleri bol su ile yıkadı. Yıkanan sebzeler doğrandıktan sonra kavanozlara doldurulup tuz-sirke karışımı eklendi. Kavanozlarda kurulan turşularla kışa hazırlık tamamlandı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren...
83 Bin 300 Tl Değerinde 6 Cep Telefonu Çalan Şahıs Yakalandı 83 Bin 300 Tl Değerinde 6 Cep Telefonu Çalan Şahıs...
İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Suçundan Hapis Cezasıyla Aranan Sanık Yakalandı İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Suçundan Hapis...
Chp Genel Başkanı Özel: Chp Genel Başkanı Özel: "Saadet Partisi Her Gün...
(VİDEOLU) Tır, Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına Daldı: 5 Yaralı (VİDEOLU) Tır, Köfte Yiyen Müşterilerin Arasına...
(Videolu)Otobüs Şoförü, Tartakladığı Kadın Yolcuyu Araçtan İndirdi: O Anlar Kamerada (Videolu)Otobüs Şoförü, Tartakladığı Kadın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Akrabasını Göğsünden Bıçaklayarak Öldüren...
Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...

Haberi Oku