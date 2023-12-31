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‘'Gözyaşım Filistin' Tiyatroseverleri Duygulandırdı

Filistin’de yaşanan insanlık dışı saldırıları konu alan ‘Gözyaşım Filistin’ isimli tiyatro oyunu, Çayırovalı tiyatroseverleri duygulandırdı. Ayrıca, tiyatro oyununun sahnelendiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki salonun koltuklarında Filistinli şehit çocukların isimleri yer aldı.

‘'Gözyaşım Filistin' Tiyatroseverleri Duygulandırdı

31 Aralık 2023 Pazar 12:20

 

 

Çayırova Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Gözyaşım Filistin’ oyunu duygu dolu anlara sahne oldu. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Gözyaşım Filistin’ oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa da yerinde takip etti. Filistin’deki Al Farra ailesinin dramını konu alan oyunu izleyen Çayırovalı tiyatroseverler gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu sahneleriyle, Çayırovalıları derinden etkileyen oyunun sonunda, başrol oyuncuları Filistin ve Türkiye Bayrağı açarken, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, oyunun yönetmenine çiçek takdim etti.

 

ŞEHİT ÇOCUKLARIN İSİMLERİ KOLTUKLARDA

Bununla beraber Çayırova Belediyesi, dikkat çeken bir çalışmayla büyük bir farkındalık yarattı. Oyunun sahnelendiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki salonun koltuklarına, insanlık dışı saldırılarda şehit düşen çocukların isimleri ve yaşlarının yer aldığı kartlar yer aldı. Oyuna gelen Çayırovalılar, yaşamını yitiren çocukların isimlerini gördüklerinde çok duygulandı.


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