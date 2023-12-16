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Kocaeli'de Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'de PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

16 Aralık 2023 Cumartesi 13:59

  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A., 13 Aralık'ta yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
  İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkında DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P. ise 11 Aralıkta Gebze'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. 




İHA
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