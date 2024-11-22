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KÜLTÜR VE SANAT:
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KAHRAMAN’ın galası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

İsmail Kahraman’ın hayatını konu edinen “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeselinin galası İstanbul'da gerçekleştirildi.

KAHRAMAN'ın galası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

22 Kasım 2024 Cuma 14:46

Meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu edinen “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeselinin İstanbul galası “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



İsmail Kahraman’ın meslekteki 50. yılının onurlandırıldığı günde “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı”nın başkanı Erdoğan Erdoğdu ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun genel başkanı Şakir Gürel, hem İsmail Kahraman’a hem de “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseli sebebiyle yönetmen Uğur Tatar’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca belgesele katkıda bulunanlara da teşekkür belgeleri verildi.



Galanın sonunda hatıra fotoğrafları çekildikten sonra yönetmen Uğur Tatar, “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgesel afişinin bir kopyasını İsmail Kahraman’a ve belgesele özel şarkı yapan Nedret Demir’e imzalattı.






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