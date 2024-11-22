KAHRAMAN’ın galası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi





Meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu edinen “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeselinin İstanbul galası “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.İsmail Kahraman’ın meslekteki 50. yılının onurlandırıldığı günde “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı”nın başkanı Erdoğan Erdoğdu ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun genel başkanı Şakir Gürel, hem İsmail Kahraman’a hem de “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseli sebebiyle yönetmen Uğur Tatar’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca belgesele katkıda bulunanlara da teşekkür belgeleri verildi.Galanın sonunda hatıra fotoğrafları çekildikten sonra yönetmen Uğur Tatar, “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgesel afişinin bir kopyasını İsmail Kahraman’a ve belgesele özel şarkı yapan Nedret Demir’e imzalattı.