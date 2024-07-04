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İSU, KURAKLIK İLE MÜCADELEDE ŞEBEKE SUYUNUN KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde ve Kocaeli’de de etkisini gösteren küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mevsimsel yağışlarda hissedilir bir düşüş görülmektedir. Buna bağlı olarak yaz mevsiminin başlangıcı ile birlikte yüksek seyreden hava sıcaklıkları, Kocaeli genelinde su kullanımında geçmiş yıllara oranla önemli bir artışa neden olmuştur.

İSU, KURAKLIK İLE MÜCADELEDE ŞEBEKE SUYUNUN KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

04 Temmuz 2024 Perşembe 23:27


GELECEĞİMİZ İÇİN SUYUMUZU BİLİNÇLİ KULLANMALIYIZ
Su kaynaklarımızın sınırlı olduğu gerçeğiyle yüzleşerek her damlası kıymetli olan suyumuzu, gelecek nesiller için verimli ve bilinçli kullanmak adına israfa karşı hep birlikte harekete geçmeliyiz. 3 Temmuz itibarıyla, ana içme suyu kaynağımız olan 51.13 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 33 milyon 910 bin metreküp, 22 milyon 590 metreküp kapasiteli Kandıra Namazgâh Barajı’nda ise 14 milyon 280 bin metreküp su bulunmaktadır. Bugün 2 milyonu aşan nüfusu ile ülkemizin sanayi ve ekonomi damarını oluşturan Kocaeli’mizde, Yuvacık Barajı, Kandıra Namazgâh Barajı, Sapanca Gölü, Gebze Denizli ve Cumaköy Göletleri, inşa çalışmaları tamamlanıp su tutmaya başlayan Karamürsel İhsaniye Barajı, yerel su kaynaklarımız ve ihtiyaç halinde 20 milyon metreküp su alma imkânı bulunan 100 adet yer altı su kuyusu ile kıymetli halkımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini için aralıksız hizmet veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Haziran ayındaki sıcaklık yükselmesiyle beraber su kullanımında yaşanan artış nedeniyle, B planı olarak kullandığımız diğer içme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü’nden su teminine başlanılmıştır.

ŞEBEKE SUYU İLE YEŞİL ALAN, BAĞ VE BAHÇE SULAMALARINDA TASARRUF ÖNEMLİ
Yağışların kaydedilen normal düzeylerinin önemli ölçüde altına düşmesi, arazi ve su kaynaklarını olumsuz etkileyerek hidrolojik dengeyi bozmaktadır. İSU Genel Müdürlüğü olarak, suyun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yaptığımız çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın da su tasarrufu konusunda dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Bağ ve bahçe sulamalarında modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık döneminde içme suyu tasarrufu açısından önemlidir. Suyu bitki köklerine ulaştıran bu sistemle sabah erken veya akşam geç saatlerde uygulanan sulama buharlaşma kayıplarını en aza indirerek su tasarrufu sağlar. Ayrıca sitelerde yeşil alanların şebeke suyu ile sulanması ciddi su kayıplarına yol açmaktadır. Bağ, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanılan şebeke suları, anlık aşırı su tüketiminin artmasına ve bu bağlamda depolarımızda azalan su miktarı da bireysel ihtiyaçlarımız için ihtiyaç duyduğumuz şebeke suyuna ulaşmamızı engellemektedir.

SUYU TASARRUFLU KULLANALIM
Yaşamın temeli ve yarınlarımızın en değerli hazinesi olan içme suyumuzu tasarruflu kullanmak, sürdürülebilir su yönetimi ve gelecek nesiller için kritik bir öneme sahiptir. Küresel iklim değişikliği ve azalan yağışlarla mücadele ederken su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak, hepimizin sorumluluğudur.

Her bir damlasının kıymetini bilerek ikamesi olmayan suyumuzu, tasarruflu kullanalım!
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