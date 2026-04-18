92 yaşındaki çınara doğum günü sürprizi

Kartepe'nin Alo Evlat ekibi, çocuğu olmayan 92. yaşındaki Neriman Yiğit’e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

18 Nisan 2026 Cumartesi 09:44

Kartepe Belediyesi’nin "Alo Evlat" ekibi, Derbent Mahallesi’nde yaşayan Neriman Yiğit’in kapısını 92. yaşını kutlamak için çaldı. Çocuğu olmayan Neriman Yiğit, karşısında belediye ekiplerini ellerinde pasta ve çiçeklerle görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Neriman Yiğit, pastasının mumlarını üflerken "Hiç çocuğum yok diyordum ama meğer benim Kartepe Belediyesi’nde bir sürü evladım varmış" diyerek "Alo Evlat" ekiplerine teşekkür etti. Ekiplerin sadece ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, doğum günü gibi en özel gününde de yanında olmaları, kurulan gönül bağının ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi. 
 
Sadece hizmet değil vefa örneği 

Ev temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılsa da bu ziyaretin merkezinde sevgi ve vefa vardı. Kartepe Belediyesi, sosyal belediyeciliğin sadece hizmet değil, aynı zamanda insanlara aile sıcaklığı hissettirmek olduğunu bir kez daha gösterdi. Alo Evlat ekipleri, asırlık çınarların sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, kutlanmayı bekleyen anlarını ve doğum günlerini de sahipleniyor.
