Büyükakın: “Suyumuz güvence altında”

: “Kocaeli’de yıllık 180 milyon metreküp su kullanılıyor. Bunun kabaca %50’si Yuvacık Barajından alınır. 450 kaptaj yapılarak hatlara ilave edildi. Bir sürü yeni su kaynağını devreye aldık, 11 kuyu açtık. 49 su deposu yaptık. Bu, 50.000 aboneye hizmet anlamına geliyor.



“SİZ Mİ YAPTINIZ DİYECEKLER, EVET BİZ YAPTIK”





İhsaniye Barajı bitti. ‘Bunu siz mi yaptınız?’ diyecekler; evet, biz yaptık, hükümetimiz yaptı. Bittiğinde bize devredilecek. Ballıkaya Barajı su tutma seviyesine geldi. Sakarya için isale hattı yapılacak. 23 km, Kocaeli’ye hat yapılacak. Yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım. Barajın %42’si bizim olacak. Devreye alındığında, 2040’a kadar su sorunu yaşamayacağız.





“KOCAELİ’DE BİR DAMLA SU ZİYAN EDİLMİYOR”





Arıtma tesislerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Biyolojik arıtma oranı %100, ileri biyolojik arıtma oranı %73. 23 ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Atık su tesislerimizin 23’ü ileri biyolojik, 2’si biyolojik arıtma. Bunların da ihalesi tamamlandı, onları da ileri biyolojik arıtma yapacağız. Kocaeli’de bir damla su ziyan edilmiyor.





“DENİZDE CANLANMA BAŞLADI”





Bir de dipten diriliş konusu var. Şu ana kadar 1,8 milyon metreküp çamur çıkarıldı. Bu, 187 bin kamyon çamur demek. Körfezde canlanma başladı. Ben de birkaç kez bu bölgeye daldım. Denizdeki canlılık artıyor. Bütçenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veriyor, kalanını da Büyükşehir olarak biz sağlıyoruz. Buradan bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir taraftan da arıtma tesislerini çalıştırıyoruz ki tekrar pislenmesin.





“KAYIP KAÇAKTA EN BAŞARILI İLİZ”





Geri kazanım suyu çok önemli. Kocaeli’de sanayi kuruluşları toplam 40 milyon metreküp su kullanır. Gri su kapasitemiz ise 47 milyon metreküp. 40 milyon metreküplük suyu kullanmaları, İhsaniye Barajı’ndan daha büyük bir katkı aslında. Biz kayıp-kaçak oranı en düşük iliz. Bunun düşürülmesi inanılmaz bir beceri. Burada kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ile ilgili çok büyük bir emek var. Şu ana kadar emeği geçen, başta İbrahim Başkanımız olmak üzere arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı yatırımları kapsamında; 1.002 km içme suyu hattı, 413 km kanalizasyon hattı, 83 km yağmur suyu hattı yaptık. Kocaeli’nin çevresini üç kere dönecek bir altyapı yapıldı. Doğal gaz özelleşti ama bizim işimiz olmaktan çıktı demedik. 472 mahalle var, 243’ü köy yani kırsal mahalle. 2019’da 40 mahalle, 2019-2026 arası 112 mahalle olmak üzere 3.179 km doğal gaz altyapı yatırımı yaptık.





“ÇOK GÜZEL GİDİYORUZ”





Kişi başı yeşil alan miktarı arttı. 233.308 ağaç dikimi yaptık ama İbrahim Başkan çok ağaç diktiği için Allah razı olsun, alan kalmadı; o yüzden sayı düşük. Balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor, son 2 yılda ilave balıkları denize saldık. 28.000 balıklandırma yaptık. Kalkan, levrek, çipura, kırmızı benekli alabalık da denize saldık. Mavi Bayraklı plajlarımız Altınkemer, Ereğli, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Kadınlar Plajı’nda bayraklar dalgalanmaya devam ediyor. Bunu almak zor ama korumak daha zor; yine de güzel gidiyoruz.”