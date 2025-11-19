banner1212
Fındık üreticisine Büyükşehir’den büyük destek; Kandıra Fındık Depolama Tesisi’nde ilerleme yüzde 20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın en önemli kaynaklarından biri olan fındık üretimine destek sağlamak amacıyla “Kandıra Fındık Depolama Tesisi” projesini hayata geçiriyor. Projede ilerleme oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı.

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:42

 FINDIK ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’daki yerli çiftçilerin gelir kaynaklarından biri olan fındık üretimi yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda bölgedeki çiftçilerin fındıklarını depolamaları için modern ve sürdürülebilir bir tesis projesi hedeflendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen depolama tesisinin ihale sürecinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 2006 yılının şubat ayında tamamlanması planlanan projenin ilerleme oranı yüzde 20 seviyesine geldi.

 

MODERN VE GÜVENLİ ALAN

Kandıra’da üreticilerin uzun süredir ihtiyaç duyduğu modern bir depolama alanı için her şey düşünüldü. Tesis, üreticilerin fındıklarını modern, hijyenik ve güvenli şartlarda muhafaza etmelerine olanak sağlayacak. Depolama alanı, ürünlerin kalitesinin korunmasına ve fire oranının azaltılmasına katkı sunacak şekilde tasarlandı.

 

DAYANIKLI VE FONKSİYONEL YAPI

Toplamda 2.444 metrekare inşaat alanına sahip olan tesis, betonarme ve çelik sistemden oluşacak. Sundurma dahil toplam 2098 metrekarelik taban alanı, depolama kapasitesini maksimum düzeye çıkaracak şekilde planlandı. Yapının hem dayanıklılığı hem de enerji verimliliğiyle uzun yıllar boyunca üreticilere hizmet vermesi hedefleniyor.

 

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle kentin kırsal kesimlerinde de çiftçilerin kalkınmasına öncülük ediyor. “Kandıra Fındık Depolama Tesisi” projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge üreticilerinin ürünlerini daha yüksek standartlarda pazara sunmaları kolaylaşacak. Bu da hem Kandıra’daki çiftçilerin ekonomisine hem de bölgesel tarımsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacak.


(Erkan ERENLER)

