Kocaeli’de atıklar ulaşımda bakiyeye dönüşüyor; Atıklar, hem doğaya hem ekonomiye kazandırılıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı “Sıfır Atık Projesi” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli’de hayata geçirilen “Sıfır Atık Noktaları” ve “Dijital Çevre Bilgi Sistemi” ile vatandaşlar atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Toplanan atıklar karşılığında Kentkartlara bakiye ya da puan yüklenerek hem çevre korunuyor hem de ekonomik fayda elde ediliyor.

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:46

 SIFIR ATIK NOKTALARI YAYGINLAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında dur durak bilmiyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı “Sıfır Atık Projesi” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Ağadere Caddesi Viyadük’ün altına konumlandırılan “Sıfır Atık Noktasının” tanıtımı gerçekleştirildi. Sıfır Atık Noktaları ile vatandaşlar atıkları ayrıştırarak geri dönüştürürken, puan ve ulaşım kartı bakiyesine dönüşen teşvikler ile hem çevre korunuyor hem de ev ekonomisine katkı sağlanmış olunuyor.

 

PROJE HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, açılış konuşmasında proje hakkında bilgilendirme yaptı. Kılıç, konuşmasında birey olarak vatandaşların atıkları kaynağında ayrı biriktirmek ve ilgili biriktirme ekipmanlarına atmakla sorumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca Körfez’de faaliyete geçirilen projenin Büyükşehir koordinasyonunda ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülerek tüm il genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

 

DAHA EKONOMİK BİR ULAŞIM SAĞLANACAK

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in geleceği için çok önemli bir adım atmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, Körfez’de çevre alanındaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Söğüt, konuşmasının devamında, “İlkini Körfez’de gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Noktası’nda kâğıttan plastiğe, camdan kullanılmış sıvı yağına kadar geri dönüşüm olarak adlandırdığımız tüm atıkları tekrar bu nokta ekonomimize kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol ile birlikte vatandaşlarımızın getirdiği atıklar karşılığında Kentkart’lara bakiye yükleniyor ve böylece daha ekonomik bir ulaşım sağlamış olunuyor” şeklinde konuştu.

 

TOPLANAN ATIKLAR BAKİYE OLARAK KENTKART’A GİDİYOR

“Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi Altyapısının Oluşturulması ve Kullanılması Ortak Hizmet Projesi’nin” imza töreni ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında ilçelerde konumlandırılan sıfır atık noktalarına vatandaşlar tarafından kaynağında ayrı biriktirilmiş kağıt-karton, metal, plastik, cam, elektronik atık ve bitkisel atık yağlar teslim edilecek. Vatandaşlar getirdikleri her atık için Kentkartlarına bakiye yükletebilecek veya promosyon ürünler alınmak üzere puan biriktirebilecek.

 

ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ İLE DİJİTAL VE ŞEFFAF ATIK YÖNETİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Çevre Bilgi Sistemi, Sıfır Atık Projesi’nin dijital altyapısını oluşturarak atıkların tür ve miktar bazında kayıt altına alınmasını, envanter ve raporlamanın tek merkezden yönetilmesini sağlıyor. Teslim edilen atıkların tartımı ve puan hesaplaması anında yapılıyor, bakiye tutarı Ulaşımpark’a iletiliyor. Sistem; hızlı, şeffaf ve tamamen sıfır atık prensibiyle işleyen modern bir çevre yönetimi sunuyor.


(Erkan ERENLER)

