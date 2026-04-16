Gölcük Belediyesi Kadın El Emeği Satış Mağazasının Yapımına Başlandı

Gölcük Belediyesi, kadın istihdamını ve yerel üretimi desteklemek amacıyla projelerine bir yenisini daha ekliyor. İpekyolu Bulvarı üzerinde yapımına başlanan Gölcük Belediyesi Kadın El Emeği Satış Mağazası, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini doğrudan vatandaşla buluşturabileceği modern bir merkez olacak.





Mağaza 2 Ay İçinde Hizmete Açılacak

Eski hobi bahçelerinin bulunduğu alanda, 140 metrekarelik bir bina içerisinde yükselecek olan mağaza, konum olarak İpekhan Kafe’nin hemen alt kısmında ve kısa süre sonra yapımına başlanacak olan Mola Evi’nin ise tam karşısında yer alıyor. Yapım çalışmalarına hızla başlanan projenin, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

GÖLMEK ve KOMEK Kursiyerlerine Büyük Fırsat

Belediye bünyesindeki GÖLMEK ve ilçede faaliyet gösteren KOMEK kurslarında eğitim alan kadınlar başta olmak üzere, tüm üretken kadınlara hitap edecek olan mağaza; hem ilçenin turizmine katkı sağlayacak hem de aile ekonomilerine can suyu olacak.

"Kadınlarımızın Azmi En Büyük Gücümüz"

Üretimin her aşamasında yer alan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Emeğiyle, alın teriyle ve azmiyle hayatın her alanında var olan kadınlarımız için üretmeye ve destek olmaya devam ediyoruz. Bu mağaza, kadınlarımızın el emeğine değer katacak önemli bir adım olacak. Tüm hemşehrilerimize ve özellikle emekçi kadınlarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.