Goncalı bireylerden şehitlere vefa ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet alan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehitliğe anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel gereksinimli bireylerin öğrenim ve rehabilitasyon süreçlerine destek sunan merkezde eğitim alan öğrenciler, hem tarih bilinci hem de milli değerler açısından önemli bir deneyim yaşadı.

Goncalı bireylerden şehitlere vefa ziyareti

20 Nisan 2026 Pazartesi 14:18

ELLERİNDE BAYRAKLARLA ŞEHİTLİĞE YÜRÜDÜLER

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Şehitler Haftası kapsamında çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Aziz şehitlerin anısına düzenlenen programda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmit Namazgâh Şehitliği’ni ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Goncalı bireyler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ziyaret boyunca öğrenciler, şehitlerin hatırasını yaşatmak adına mezar başlarında dua etti.

ŞEHİT YAKINIYLA ANLAMLI BULUŞMA

Şehitlik ziyaretinin ardından program, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şubesi ziyaretiyle devam etti. Dernekte öğrencileri Şube Başkanı Şaban Arlı karşıladı. Aynı zamanda Şehit Emre Kaan Arlı’nın babası olan Arlı, öğrencilerle yakından ilgilenerek duygu dolu bir sohbet gerçekleştirdi. Şehitlik ziyareti ve ardından baba Arlı ile buluşmada bireylerin gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

ŞEHİT MEKTUPLARI HÜZÜNLENDİRDİ

Ziyaret sırasında şehitlere ait mektuplar okundu, şehitlik kavramına dair bir video izletildi. Öğrenciler, bu anlamlı içeriklerle hem duygusal hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Manevi değerlere önemi bir kez daha gözler önüne seren bu buluşmayla milli birlik ve beraberlik bağları güçlendirildi.


banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

