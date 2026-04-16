Hızlı müdahale olası tehlikeyi önledi

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası bu kez yangına ‘dur’ dedi.

16 Nisan 2026 Perşembe 13:57

Kocaeli’nin sağlık, huzur ve güvenliği için özveriyle sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İzmit Balıkhan’ın yanındaki çardakta yakılan ateşe kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

EKİPLERİN DİKKATİ YANGINI ÖNLEDİ

Kocaeli’nin sağlığı, güveni ve düzeni için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, tehlike arz edecek durumları dikkati sayesinde büyümeden önlüyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit Balıkhan çevresinde bulunan çardakta yakılan ateşi hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına aldı. Duyarlı ekipler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini de alarak olumsuzluğa geçit vermedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yakılan ateşin tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın: “İçimiz kan ağlıyor” Başkan Büyükakın: “İçimiz kan ağlıyor”
TGRT’de Sarıkamış Harekâtı Belgeseli Yayında TGRT’de Sarıkamış Harekâtı Belgeseli Yayında
Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği
Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip
Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü
BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK
Başkan Büyükakın: “İçimiz kan ağlıyor”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK Darıca Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında...

Haberi Oku