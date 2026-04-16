Hızlı müdahale olası tehlikeyi önledi

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası bu kez yangına ‘dur’ dedi.

Kocaeli’nin sağlık, huzur ve güvenliği için özveriyle sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İzmit Balıkhan’ın yanındaki çardakta yakılan ateşe kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.





EKİPLERİN DİKKATİ YANGINI ÖNLEDİ





Kocaeli’nin sağlığı, güveni ve düzeni için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, tehlike arz edecek durumları dikkati sayesinde büyümeden önlüyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit Balıkhan çevresinde bulunan çardakta yakılan ateşi hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına aldı. Duyarlı ekipler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini de alarak olumsuzluğa geçit vermedi.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI





Yakılan ateşin tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.





