Kartepe Tramvay Hattı’nda duraklar ortaya çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği Kartepe Tramvay Hattı’nda işler her geçen gün rayına giriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, projede önemli bir aşamaya daha geçerek durakların montajına başladı.





AKÇARAY KARTEPE’YE UZANIYOR





Kocaeli’de ulaşımın her noktasında imzası bulunan Büyükşehir Belediyesi, İzmit ile Kartepe’yi demir ağlarla birbirine bağlayan çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda Akçaray tramvay hattı yakın bir zamanda Kartepe’ye de hizmet verecek. Buna göre iki duraktan oluşan tramvay hattında durakların montaj işlemine geçildi.





ÇEVRECİ VE EKONOMİK ULAŞIM





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir tarafındaki ulaşım yatırımlarıyla hem vatandaşın cebini hem de çevreyi düşünüyor. Toplu ulaşımı teşvik eden çalışmalar kapsamında raylı sistemi günden güne geliştiren Büyükşehir Belediyesi, günlük 53 bin yolcu kapasitesiyle hizmet veren Akçaray’ın Kartepe’ye uzatılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





1 KİLOMETRELİK RAY DÖŞENDİ





Toplam 1,4 kilometre uzunluğundaki Kartepe tramvay hattında 1,3 kilometrelik bölümün kazısı tamamlandı. Proje kapsamında 1 kilometrelik ray döşemesi yapılarak rayların birleştirme kaynak işlemleri bitirildi. Çalışmalarda ayrıca 0,9 kilometrelik ray betonu döküldü. Hat üzerindeki trafo merkezi için temel kazı, dolgu, grobeton, yalıtım ve koruma betonu imalatları tamamlanırken, betonarme demir donatı döşeme çalışmalarına da başlandı.





60 DİREKTEN 27’Sİ MONTE EDİLDİ





Uzatma hattında yer alan 2 istasyondan birinin temel betonu dökülerek kanopi montajına geçildi. Öte yandan hat üzerinde 1 adet makas kurulumu gerçekleştirilirken, toplam 60 adet kataner direğinin 27’sinin montajı tamamlandı.





