KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ KONUŞMASINI CANLI YAYINLADIK

GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK KOCAELİ SANAYİ ODASININ ÖDÜL TÖRENİNE KATILIP BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLAR YAPTIK.

Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödül Törenin de Kocaeli valisi İlhami Aktaş ın konuşması Gebze Gazetesinde canlı yayınlanıyor.









TOBB BAŞKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ





TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE KOCAELİ SANAYİ TARİHi MÜZESİ KURULMASI İLE İLGİLİ BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.





KOCAELİ SANAYİ TARİHİ BELGESELİ













GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com DA OĞLUM EMRE NİN YAZDIĞI MAKALE









Emre Kahraman ın Makalesi





Girişimciliğin Yeni Rotası Kocaeli’de Yazılıyor.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi’nin 18’incisi, bu yıl Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası’nın katkılarıyla; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 18 Kasım 2025’te Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.





“Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi” temasıyla hayata geçen bu büyük buluşma, ülkemizin girişimcilik ekosistemindeki tüm önemli aktörleri aynı çatı altında topladı.

Hem TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu İcra Üyesi olarak hem de gazeteci kimliğimle salonda bulunmak, bana iki ayrı pencereden güçlü bir değerlendirme yapma fırsatı sundu.





---





Protokolden Daha Fazlası: Aynı Fotoğraf Karesinde İki Ayrı Dünya

Zirveye adım attığım anda salondaki protokol yoğunluğu hemen öne çıkıyordu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu,

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş,

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk,

sanayiciler, girişimciler, iş dünyasının temsilcileri ve yatırımcılar…

Kocaeli Kongre Merkezi, adeta Türkiye’nin üretim, ticaret ve girişimcilik ekosisteminin tüm stratejik aktörlerini aynı çatı altında bir araya getirmişti.





Bu güçlü tablo, sadece bir protokol dizilimi değildi;

Türkiye’nin köklü sanayi geleneği ile yeni nesil teknoloji girişimciliğinin aynı karede buluştuğu tarihi bir anı işaret ediyordu.





---

Başkan Büyükakın: “Kocaeli Sizin Kuluçka Ortamınız Olsun”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, zirvede yaptığı konuşmada şehrin girişimcilik vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu:

> “Size fırsat sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kocaeli sizin kuluçka merkeziniz olsun.”

Bu cümle, Kocaeli’nin girişimcilere verdiği destek iradesinin en açık göstergesiydi.

Başkan, konuşmasında ayrıca şu noktalara dikkat çekti:

Kocaeli girişimciler için çok avantajlı bir şehirdir,

Avantajlar doğru ekosistemle gerçek değerine ulaşır,

Hatalardan ders çıkarmak, girişimciliğin temel taşıdır,

Sanayi devriminden bugüne başarıyı getiren unsur, doğru kuluçka kültürüdür,

Ve “Start-up’lara her türlü desteği sunmaya hazırız.”

Bu söyledikleri, Kocaeli’nin klasik üretim merkezi kimliğine ek olarak artık “inovasyon ve girişimcilik üssü” olma iddiasını güçlendiriyor.

---

Zeka Çağının Başlıkları G3 Sahnesini Belirledi

Bu yılki zirvede öne çıkan başlıklar, sadece bugünü değil Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılını ilgilendiren konulardı:

Liderlik ve yetkinliklerin dönüşümü

Yapay zekânın iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirmesi

İnsan ve yapay zekâ iş birliğinin geleceği

Yatırımların rotasının teknolojiye kayması

Tüm bu başlıklar, üretimin artık sadece fabrika duvarları içinde değil, veri, teknoloji, algoritma ve yapay zekâ merkezli bir anlayışla yeniden tanımlandığını gösteriyor.

---





Startup Huddle: Gençlerin Cesaret Sahnesi





Zirvenin girişimcilik ruhuna yön veren en dinamik bölüm Startup Huddle idi.

Genç girişimciler, fikirlerini sahnede paylaşırken hem yatırımcılardan hem de deneyimli mentorlerden geri bildirim alma fırsatı yakaladı.

Bir gazeteci olarak gözlemim:

Gençlerin özgüveni, hazırlığı ve cesareti takdire şayandı.

Bir girişimci olarak hissim:

Kocaeli, doğru ekosistem desteğiyle Türkiye'nin yeni teknoloji girişimciliği merkezine dönüşebilir.

---

⭐ Programın Görünmeyen Kahramanlarına Teşekkür

Böylesine büyük bir organizasyon, sahnede görünen isimlerin ötesinde güçlü bir ekip ruhunun ürünüdür.

Bu noktada özellikle:

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut,

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu

(değerli ekip arkadaşlarım)

başta olmak üzere, G3’ün Kocaeli’de başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim.





Mert Kavşut’un bölgesel vizyonu ve güçlü koordinasyon yeteneği,

İcra Kurulu’nun ise sahadaki özverili çalışmaları,

bu zirvenin gerçek görünmeyen kahramanlarıydı.

Böyle bir ekiple aynı hedef için çalışmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır.





⭐ Konuşmacılardan Öne Çıkan Mesajlar

Ayhan Zeytinoğlu – Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

“Büyük fikirler için artık güçlü bir masa ve doğru bir vizyonla dünyanın dört bir yanına ulaşabiliyoruz. Girişimcilik ekosistemimizi güçlendirmek bir tercih değil, bir gerekliliktir.”

---

Turgut Konukoğlu – TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı

“Yapay zekâ geleceğin sahibi değil, aracıdır. Fark yaratma gücü insanındır. Genç girişimciler bu dönüşümde kilit sorumluluğa sahiptir.”

---

M. Rifat Hisarcıklıoğlu – TOBB Başkanı

“Artık dünyanın en değerli arsaları elimizdeki telefonlardır. Yenilikçi çözümler üretenler bu alanlarda yer bulacaktır. Girişimcilik, düştüğünde kalkmayı bilmektir.”









---

İlhami Aktaş – Kocaeli Valisi

“Genç girişimcileri desteklemek adına ilimizde her türlü imkân mevcuttur. Yapay zekâyı üretimle birleştirmek hepimizin vatanseverlik görevidir.”

---

Nevzat Aydın – GEN Türkiye Başkanı

“Türkiye’nin yapay zekâ tabanlı girişim yatırımları son 2 yılda %60 arttı. Bu tablo Türkiye’nin bu yarışta aktif oyuncu olma iradesini gösteriyor.”

---

Kocaeli Yalnızca Üreten Değil, Zekâ ile Üreten Bir Şehir Oluyor

18. G3 Girişimcilik Zirvesi, Kocaeli için sadece bir etkinlik değil;

şehrin geleceğini yeniden tanımlayan bir vizyon buluşmasıydı.

Zirveden ayrılırken aklımda tek bir cümle vardı:

> “Bugün konuşulanlar yarına uygulanabilirse, Türkiye’nin geleceği Kocaeli’de yazılacak.”