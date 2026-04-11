Mezar taşlarındaki sır aralandı

Kocaeli'de Osmanlı mezar taşlarının tarihi ve kültürel derinliği masaya yatırıldı. Uzman Sanat Tarihçisi Demet Eryılmaz, bu taşların sadece birer mezar nişanesi değil, geçmişten günümüze mesaj taşıyan birer kültürel hafıza niteliğinde olduğunu ifade etti.