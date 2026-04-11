Yatırım Fonu Seçiminde Temel Finansal Göstergeler

Yatırım yapmak, finansal geleceğinizi güçlendirmenin en etkili yollarından biridir. Ancak piyasanın karmaşık yapısı içinde doğru varlığı seçmek, riskleri dengelemek ve uzun vadeli bir strateji oluşturmak uzmanlık gerektirir. İşte bu noktada yatırım fonları devreye girer: hem deneyimsiz hem de kurumsal yatırımcılar için güvenilir, çeşitlendirilmiş ve profesyonelce yönetilen bir araç.

Bu kapsamlı rehberde yatırım fonu nedir, türleri nelerdir, nasıl alınır ve nasıl seçilir gibi temel soruları yanıtlayacak; Sharpe oranından vergi avantajlarına, maliyet yapısından risk skoruna kadar tüm kritik konuları ele alacağız.



1. Yatırım Fonu Nedir?



Yatırım fonu , birden fazla yatırımcının birikimini ortak bir havuzda toplayarak hisse senedi, devlet tahvili, kıymetli maden ve benzeri varlıklara yatırım yapan; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen ve lisanslı portföy yöneticileri tarafından profesyonel biçimde yönetilen kolektif bir yatırım aracıdır.

Yasal çerçeve açısından Türkiye'de yatırım fonları, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve buna bağlı SPK Tebliğleri (başta III-52.1) kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.





Temel Yapı: Kim Kimdir?





Fon Kurucusu: Fonu kuran ve tesis eden, SPK lisanslı portföy yönetim şirketi.

Portföy Yöneticisi: Fonun yatırım stratejisini uygulayan, CFA veya SPK lisanslı uzman.

Saklayıcı Kuruluş: Fon varlıklarını kurucudan bağımsız olarak Takasbank veya yetkili bankada muhafaza eder. Kurucunun iflasında bile yatırımcı varlıkları korunur.

Yatırımcı (Pay Sahibi): Aldığı fon payları oranında portföyün orantılı sahibidir.



NAV (Net Varlık Değeri) Nedir?





Her yatırım fonunun günlük olarak hesaplanan bir Birim Pay Değeri (BPD) vardır. Bu değer, fonun toplam net varlık değerinin (NAV) toplam pay sayısına bölünmesiyle bulunur:





NAV Formülü: BPD = (Toplam Fon Varlıkları − Borçlar) ÷ Tedavüldeki Pay Sayısı Örnek: Fon varlıkları 50.000.000 TL, borçlar 200.000 TL, pay sayısı 10.000.000 → BPD = 4,98 TL





Yatırım Fonu ile Mevduat Arasındaki Fark

Kriter Mevduat Yatırım Fonu Getiri Garantisi Var (faiz oranı bellidir) Yok (piyasaya bağlıdır) Anapara Güvencesi TMSF güvencesi (750K TL'ye kadar) Yok; ancak SPK denetimi var Risk Çok Düşük Fon türüne göre değişir (1–7) Getiri Potansiyeli Sınırlı (enflasyon altı kalabilir) Fon türüne göre yüksek olabilir Erişim Vadeli: erken çıkışta faiz kaybı İş günü alım-satım (TEFAS)

Karşılaştırma: Bireysel Hisse Yatırımı ile Yatırım Fonu







Kriter Bireysel Hisse Yatırımı Yatırım Fonu Çeşitlendirme Yatırımcı sağlamalı Otomatik (10-300+ varlık) Yönetim Yatırımcının kendisi Uzman portföy yöneticisi Minimum Tutar 1 lot / pay değeri 1 TL (TEFAS) Zaman Gereksinimi Yüksek (aktif takip) Düşük Şeffaflık Anlık fiyat, bilanço analizi Günlük portföy açıklaması Vergi (Bireysel) Değişken (%0-10 stopaj) Çoğunda %0-10 stopaj Risk Yönetimi Yatırımcıya bağlı Profesyonel risk yönetimi TMSF Güvencesi Yok Yok (ama SPK denetimi var)

2. Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?

Türkiye'de yatırım fonları SPK'nın III-52.1 numaralı tebliği uyarınca sınıflandırılır. TEFAS'ta işlem gören 1.500'ü aşkın fon arasından ihtiyacınıza uygun kategoriyi seçebilirsiniz.

2.1 Para Piyasası Fonları

Vadesi en fazla 180 günlük kısa vadeli araçlara (Hazine bonosu, repo, banka bonosu) yatırım yapar. Aynı gün valörü (T+0) sayesinde nakit yönetimi için idealdir. Aktif Portföy'ün para piyasası fonlarını inceleyerek başlangıç seçeneklerini görebilirsiniz.





2.2 Hisse Senedi Fonları

Portföyünün en az %80'ini Türkiye veya yabancı hisse senetlerine yatırır. Risk skoru genellikle 6–7 olup uzun vadeli yatırımcılar için uygundur, hisse senedi fonları arasında BIST odaklı ve global içerikli seçenekler bulunmaktadır.

2.3 Borçlanma Araçları Fonları

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), Hazine tahvili ve özel sektör tahvillerine yatırım yapar. Sabit getiri hedefleyenler için uygundur. Borçlanma araçları fonları farklı vadeler ve risk profilleri sunar.

2.4 Katılım Fonları (Helal/Faizsiz)

Faiz içermeyen kira sertifikası (sukuk), katılım hesabı ve altın gibi araçlara yatırım yapar; İslami finans prensiplerine uyumludur. Katılım fonları faizsiz yatırım tercihine sahip yatırımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunar.

2.5 Teknoloji ve Tema Fonları

Teknoloji, yapay zeka, ESG/sürdürülebilirlik gibi özel temalara odaklanan fonlardır. Teknoloji fonları bu alanda öne çıkan seçeneklerden biridir. Tema fonlarının yükselişi, küresel ETF piyasasındaki 'thematic investing' trendinin Türkiye yansımasıdır.

2.6 Kıymetli Maden Fonları

Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlere dayalı varlıklara yatırım yapar. Enflasyon ve kur riskine karşı güçlü bir koruma aracıdır, kıymetli maden fonları portföy çeşitlendirmesi arayan yatırımcılara hitap eder.

2.7 Fon Sepeti Fonları

Doğrudan varlık almak yerine başka fonlara yatırım yaparak çift katmanlı çeşitlendirme sağlar, fon sepeti fonları arasında yapay zeka destekli Robo Fon Sepeti de yer almaktadır.

2.8 Serbest Fonlar

Nitelikli yatırımcılara sunulan, kısa satış ve türev araçlar da kullanabilen hedge fon mantığına yakın yapılardır. TL serbest fonlar ve döviz bazlı serbest fonlar farklı risk iştahlarına hitap eder.

2.9 Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)

Ofis, AVM, konut ve lojistik depo gibi taşınmazlara yatırım yapar; genellikle 5–10 yıl vadeli ve ilk yıllarda düşük likiditeli yapılardır, gayrimenkul fonlarına uzun vadeli getiri arayan kurumsal ve bireysel yatırımcılar ilgi duyar.

2.10 Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF)

Erken aşama ve büyüme evresindeki girişim şirketlerine öz sermaye desteği sağlar. Vade 7–12 yıl, risk çok yüksektir. Girişim sermayesi fonları teknoloji ve inovasyon ekosistemindeki fırsatlara yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

2.11 Borsa Yatırım Fonları (BYF / ETF)

BIST 30, BIST 100, BIST Banka, BIST Enerji gibi endeksleri takip eden ve borsa seansında hisse senedi gibi anlık alınıp satılabilen pasif yönetimli fonlardır. Yönetim giderleri aktif fonlara kıyasla oldukça düşüktür.

2.12 Emeklilik Yatırım Fonları (EYF)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında uzun vadeli birikim sağlar; devlet katkısı (%30) ile vergi avantajı sunar. Emeklilik fonları farklı risk profilleri için çeşitlendirilmiş portföy seçenekleri sunar.





3. Yatırım Fonu Nasıl Alınır?

Türkiye'de yatırım fonu alım-satımının merkezi TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)'dur. Takasbank bünyesinde faaliyet gösteren bu platform, 1.500'ü aşkın fonun tek bir ekrandan karşılaştırılmasına ve işlem yapılmasına imkân tanır.

Adım Adım: Yatırım Fonu Satın Alma

Hesap Açın: TEFAS üyesi bir banka veya aracı kurumdan kimlik belgesi ve IBAN ile dijital ya da şubeden hesap açın. Risk Profilinizi Belirleyin: SPK düzenlemesi gereği zorunlu Yatırımcı Profil Anketi'ni doldurun. Bu anket, hangi risk seviyesindeki fonların size uygun olduğunu belirler. Fon Araştırın: tefas.gov.tr adresinde veya aracı kurumun uygulamasında fon türü, risk skoru, getiri ve maliyet filtrelerine göre karşılaştırma yapın. Her fonun Temel Yatırımcı Bilgi Belgesi'ni (TYBB/KIID) okuyun. Emir Verin: İş günü 13:30'a kadar verilen emirler aynı günün kapanış fiyatından (para piyasası: aynı gün T+0; diğerleri T+1) gerçekleşir. Portföyünüzü Takip Edin: TEFAS veya aracı kurum uygulamasından günlük BPD, toplam getiri ve portföy dağılımını izleyin.

Valör Kuralları (Özet)

Fon Türü Alış Valörü Satış Valörü Para Piyasası Fonu T+0 (aynı gün) T+0 (aynı gün) Diğer Menkul Kıymet Fonları T+1 (ertesi iş günü) T+1 ETF / BYF Anlık (borsa saatlerinde) Anlık Gayrimenkul Fonu (GYF) Yatırım dönemine bağlı Vade sonunda

4. Yatırım Fonu Nasıl Seçilir?

Doğru fonu seçmek tek bir metriğe bakmak yerine bütüncül bir değerlendirme sürecidir. Aşağıdaki 6 faktörü göz önünde bulundurmanızı öneririz:

Faktör 1 – Risk Profili Eşleştirmesi

SPK'nın zorunlu kıldığı risk profili testini tamamlayın. Portföyünüz %20 değer kaybederse nasıl hissedersiniz? Huzursuz oluyorsanız risk skoru 3–4, kabul edebiliyorsanız 5–7 arasındaki fonlar uygun olabilir.

Faktör 2 – Yatırım Ufku

Tablo: Yatırım Hedefine Göre Fon Seçimi



Yatırım Profili Vade Tavsiye Fon Kategorisi Beklenti

Dengeli 1–3 yıl Karma / Kıymetli Maden Orta risk, orta getiri Büyüme 3–5 yıl Hisse Senedi + Karma Yüksek getiri, yüksek risk Agresif 5+ yıl Hisse Senedi / Serbest Maksimum büyüme, yüksek risk Faizsiz tercih Değişken Katılım Fonları Helal finans uyumu

Faktör 3 – Toplam Gider Oranı (TGO / TER)

Yönetim ücreti küçük görünse de bileşik etkiyle uzun vadede ciddi fark yaratır. Aşağıdaki grafik 100.000 TL başlangıç yatırımının ~%15 brüt getiriyle 10 yıl sonundaki net değerini gösterir:

Faktör 4 – Performans Değerlendirmesi

1 yıllık getiriye değil, 3 yıl ve 5 yıllık getiriye bakın. Aynı fon kategorisinde kıyaslama yapın ve fonun benchmark'ını (BIST-KYD endekslerini) ne ölçüde geçtiğine dikkat edin.

Faktör 5 – Fon Büyüklüğü ve Portföy Yöneticisi

50 milyon TL'nin altındaki fonlarda likidite riski artabilir. Portföy yöneticisinin kıdem ve sicilini araştırın; kurum değişikliğinde kim devralıyor?

Faktör 6 – Saklama ve Denetim Yapısı

Türkiye'de fon varlıkları Takasbank veya yetkili saklayıcı bankada muhafaza edilir; portföy yöneticisinden bağımsız tutulur. Kurucu iflas etse dahi yatırımcı varlıkları korunur.



Fon karşılaştırma araçları: TEFAS (tefas.gov.tr) | Finnet | Matriks | myfonts.com.trHer fonun sayfasında bulunan 'Temel Yatırımcı Bilgi Belgesi (TYBB)' risk skoru, maliyet ve geçmiş performansı standart formatta sunar.

5. Yatırım Fonu Maliyetleri: Ücretler ve Vergiler

Fonların maliyet yapısını anlamak, uzun vadede getiri optimizasyonunun temelidir. Türkiye'de yatırım fonu maliyetleri şu kalemlerden oluşur:

Tablo: Maliyet Kalemleri

Unsur Açıklama Örnek (100.000 TL) Yönetim Ücreti Yıllık fon büyüklüğüne oranla %1,5 → 1.500 TL/yıl Stopaj Hisse ağırlıklı fonlarda %0, diğerlerinde %10 %0 veya %10 (kazanç üzerinden) Performans Ücreti Serbest fonlarda eşik üzeri getiride Örn: eşik üstü %20 Giriş/Çıkış Kom. TEFAS fonlarında genellikle uygulanmaz 0 TL Toplam Gider Oranı (TGO) Tüm yıllık giderler / Fon büyüklüğü %0,5–%3,0 arası

Stopaj Durumu

Hisse Senedi Yoğun Fonlar (%80+ hisse): Stopaj muafiyeti (%0) — en büyük vergi avantajı.

Diğer Fon Türleri: Kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanır.

Fon İçi İşlemler: Portföy yönetimi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır; bu bileşik büyümeyi hızlandırır.

Vergi mevzuatı değişkenlik gösterebilir. Güncel düzenlemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı'nı (gib.gov.tr) veya vergi danışmanınızı takip edin.

6. Yatırım Fonu Performansı Nasıl Değerlendirilir?

Bir fonun başarılı olup olmadığını anlamak için salt getiri rakamı yetmez. Aşağıdaki finansal metrikler sizi daha sağlıklı bir değerlendirmeye götürür:

Tablo: Performans Metrikleri

Metrik Ne Anlama Gelir? İyi Değer Sharpe Oranı Risk başına alınan getiri (fazla getiri / std sapma) > 1 iyi, > 2 çok iyi Alfa (α) Benchmark'a göre fazladan üretilen getiri Pozitif olmalı

Beta (β) Piyasa hareketine duyarlılık < 1 = savunmacı, > 1 = agresif Max. Drawdown En yüksek noktadan en düşük noktaya düşüş oranı Düşük olması iyidir Standart Sapma Getirilerin ortalamadan sapması (volatilite) Düşük olması iyidir Benchmark Getirisi Karşılaştırma endeksinin (BIST-KYD) getirisi Fon bunun üzerinde olmalı

Dikkat: Geçmiş Performans Garantisi Vermez

Akademik literatür (Fama & French, 1992; Carhart, 1997) ve Türkiye'deki TKYD araştırmaları aktif fonların büyük bölümünün uzun vadede düşük maliyetli pasif endeks fonlarını geçemediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu fon seçiminde maliyet ve yönetici kalitesine odaklanmanın önemini pekiştirmektedir.

7. Yatırım Fonu mu, Hisse Senedi mi, ETF mi?

Her üç araç da Türkiye sermaye piyasasının parçasıdır; ancak yapıları, risk-getiri profilleri ve yatırımcı profilleri belirgin biçimde ayrışır.

Karşılaştırma Tablosu: Fon vs Hisse vs ETF

Kriter

Yatırım Fonu

Hisse Senedi

ETF / BYF

Yönetim Aktif/Pasif (profesyonel) Yatırımcının kendisi Pasif (endeks takip) Maliyet (TGO) %0,5–3,0 Komisyon bazlı %0,1–0,8 Çeşitlendirme Yüksek (otomatik) Yatırımcıya bağlı Yüksek (otomatik) Anlık İşlem Hayır (kapanış fiyatı) Evet Evet (borsa saatlerinde) Başlangıç Tutarı 1 TL 1 lot / pay değeri 1 lot / pay değeri Getiri Potansiyeli Orta–Yüksek Yüksek (risk de yüksek) Endeks kadar Kimler için? Tüm yatırımcılar Deneyimli, aktif takipçi Pasif, uzun vadeli

Hangi Profil Ne Tercih Etmeli?

Yeni başlayan yatırımcı: Para piyasası veya karma fon — düşük risk, profesyonel yönetim.

Orta vadeli büyüme hedefleyen: Hisse + Karma fon karışımı.

Pasif yatırımcı: ETF/BYF — düşük maliyet, endekse paralel getiri.

Aktif takipçi / deneyimli: Bireysel hisse + serbest fon karışımı.





8. Yatırım Fonu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Yapmanız Gerekenler ✓ Risk bildirim formunu ve yatırımcı profil anketini eksiksiz doldurun. Fon izahnamesini ve TYBB'yi (Temel Yatırımcı Bilgi Belgesi) mutlaka okuyun. Fon kurucusunun SPK lisansını ve sicilini www.spk.gov.tr adresinden doğrulayın. Tek fona değil farklı kategorilere dağılım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin. Aylık sabit tutar yatırımı (DCA – Dollar Cost Averaging) stratejisi uygulayın: volatil piyasalarda ortalama maliyet düşer. Yılda en az bir kez portföyünüzü gözden geçirin ve hedeflerinize göre yeniden dengeleyin. Yapmamanız Gerekenler ✗ Piyasa düştüğünde panik satışı yapmayın — tarihsel veriler toparlanmanın kaçınılmaz olduğunu gösterir. Sadece geçen yılın birincisi olan fonu almayın; kısa vadeli başarı sürdürülebilir olmayabilir. SPK lisansı olmayan kurum ya da kişilerden 'fon' satın almayın. Şüpheli durumlarda SPK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ni arayabilirsiniz: 0850 222 0 SPK (0850 222 0 775).



9. Sık Sorulan Sorular (SSS) Yatırım Fonu Güvenli Mi? Evet, çeşitli katmanlarda korunan bir yapısı vardır. Fon varlıkları Takasbank veya yetkili saklayıcı bankada portföy yöneticisinden bağımsız tutulur; SPK sürekli denetim yapar. Bununla birlikte piyasa riski sıfırlanamaz — anapara kaybı yaşanabilir. Bu nedenle risk profilinize uygun fon seçimi kritiktir. Yatırım Fonundan Ne Zaman Çıkmalıyım? Yatırım hedeflerinize ulaştığınızda, risk profiliniz önemli ölçüde değiştiğinde (emeklilik, ev alımı vb.) ya da fon stratejisi ile yöneticisinde köklü bir değişiklik olduğunda çıkışı değerlendirin. Piyasa düşüşü tek başına çıkış için geçerli bir gerekçe değildir.



Yatırım Fonu Günlük Alınıp Satılır Mı? Para piyasası fonları aynı gün (T+0), diğer menkul kıymet fonları ertesi iş günü (T+1) valörle işlem görür. ETF/BYF'ler borsa seansı boyunca anlık alınıp satılabilir. Gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ise uzun vadelidir ve düzenli alım-satıma kapalıdır. En Az Ne Kadar Parayla Yatırım Fonu Alınabilir? TEFAS'ta işlem gören fonların büyük çoğunluğunda minimum yatırım tutarı 1 TL veya 1 pay değeridir. Bu da yatırım fonlarını küçük birikimlerle dahi erişilebilir kılar.





Yatırım Fonu Getirisi Nasıl Hesaplanır? Getiri Formülü: % Getiri = [(Satış BPD − Alış BPD) / Alış BPD] × 100 Örnek: Alış BPD = 5,00 TL | Satış BPD = 6,25 TL → Getiri = %25 Not: Stopaj ve yönetim ücreti bu hesaplamada birim pay değerine zaten yansıtılmıştır; ek hesaplama gerekmez. Yatırım Fonu ile ETF (BYF) Arasındaki Fark Nedir? Yatırım fonları kapanış fiyatından işlem görürken ETF'ler borsa seansı boyunca anlık fiyatla işlem görür. Yatırım fonları aktif veya pasif yönetimli olabilirken ETF'ler genellikle pasif (endeks takip) yapısındadır. Yönetim giderleri açısından ETF'ler çoğunlukla daha ucuzdur. Her iki araç da portföy çeşitlendirmesi için etkilidir; tercih yatırımcının esneklik ihtiyacına ve maliyet hassasiyetine bağlıdır.



10. Aktif Portföy Yatırım fonu evreninde güvenilir bir yönetici ararken SPK lisanslı, köklü ve yenilikçi bir portföy yönetim şirketiyle çalışmak kritik önem taşır. Bu bağlamda Aktif Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip portföy yönetim şirketlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Aktif Portföy Hakkında 2016 yılında kurulan Aktif Portföy, Aktif Bank iştiraki olarak faaliyet göstermektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) denetimine tabi olup tüm fonlar şeffaf ve bağımsız saklama yapısıyla güvence altındadır. Bireysel yatırımcılardan kurumsal yatırımcılara, emeklilik fonu yönetiminden girişim sermayesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Yapay zeka destekli Robo Fon Sepeti, ESG temalı fonlar ve teknoloji fonları gibi yenilikçi ürünler portföyünde yer almaktadır.





Aktif Portföy'ün Fon Kategorileri



Tablo: Aktif Portföy Fon Evreni





Fon Kategorisi Odak Alan Hisse Senedi Fonları BIST ve global hisse senetleri Para Piyasası Fonları Kısa vadeli, likit TL araçlar Borçlanma Araçları Fonları DİBS, tahvil ve bono yatırımı Katılım Fonları Faizsiz, İslami finans uyumlu Teknoloji Fonları Teknoloji şirketleri ve tema yatırımı Kıymetli Maden Fonları Altın, gümüş ve benzeri madenler Fon Sepeti Fonları Birden fazla fona yatırım Serbest Fonlar – TL Geniş yatırım evreni, TL bazlı Serbest Fonlar – Döviz Geniş yatırım evreni, döviz bazlı Gayrimenkul Fonları (GYF) Taşınmaz yatırımı, uzun vade Girişim Sermayesi Fonları Startup ve büyüme şirketleri Emeklilik Yatırım Fonları BES kapsamında uzun vadeli birikim



