Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kollları’nın yönetimi belli oldu

Kocaeli Trabzonlular Derneği bünyesinde, derneğin faaliyetlerine destek olmak amacıyla Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu’nun talimatları ve öncülüğünde, Yönetim Kurulu Üyesi İdris Yusuf’un sorumluluğunda kurulan Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları, resmi olarak faaliyetlerine başladı. Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları’nın kurucu başkanlığını ise Orhan Gazi İmamoğlu üstlendi.

GENÇLERDEN YOĞUN KATILIM

Kocaeli Trabzonlular Derneği bünyesinde yeni kurulan Gençlik Kolları, ilk resmi toplantısını büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıya, Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Orhan Gazi İmamoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri; Muhammet Atmaca, Miray Karakuş, Rabia Cimcik, Emine Betül Bulut, Muhammet Alemdar, Kadir Karaca, Yasin Arslan Eyüboğlu, Emrehan Çebi, Mehmet Ali Küçük, Taha Mataracı, Fatih Çolak, Salih Ak, Alperen Akyıldız, Nurullah Eren Koç ve Yusuf Akyıldız katıldı.

BAŞKAN İBRAHİMOĞLU GENÇLERİN YANINDA

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Orhan Gazi İmamoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları'nın misyon ve vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Gençlere verdiği önem ve bu organizasyonun oluşumuna öncülük ettiği için başta Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanımız İbrahim İbrahimoğlu’na çok teşekkür ederim. Başkanımız bizleri önemsiyor ve her daim yanımızda olduğunu dile getiriyor. Onun bize olan inancı ve desteği biz gençlere güç katıyor. Ayrıca gençlik kollarının kuruluş amacı, gençlerin bir araya gelerek Trabzon kültürünü yaşatmak, toplumla kaynaşmak, bulunduğumuz kente değer katmak ve farkındalık oluşturacak sosyal projelere öncülük etmek olacak. Gençlere olan güvenim tam. Birlik ve beraberlik içerisinde kente değer katacak ve derneğin çalışmalarına katkı sunacak güzel projelere hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

PROJELER KONUŞULDU

Toplantıda, Gençlik Kolları'nın geleceğe yönelik projeleri masaya yatırıldı. Kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleri, aktif bir çalışma dönemi geçireceklerine dair kararlılıklarını ortaya koydu.

HEYECAN YARATTI

Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları'nın ilk toplantısı, hem katılımcılar hem de dernek camiası için büyük bir heyecan yarattı. Toplantının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek bu anlamlı gün ölümsüzleştirildi.

ÖRNEK PROJELERE İMZA ATILACAK

Toplantının sonunda Başkan Orhan Gazi İmamoğlu, tüm yönetim kurulu üyelerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gençlik kollarının enerjisi ve dinamizmiyle Kocaeli’de farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirtti.

ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları, ilk adımı bu toplantı ile atarken, gelecekte gerçekleştirecekleri projelerle adından söz ettirmeyi hedefliyor.

25 KİŞİLİK YÖNETİM

Önemli isimlerin yer aldığı Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları’nın 25 kişilik yönetimi belli oldu.

KOCAELİ TRABZONLULAR DERNEĞİ GENÇLİK KOLLARI YÖNETİMİ:

1- ORHAN GAZİ İMAMOĞLU - BAŞKAN

2- MUHAMMET ATMACA - BAŞKANVEKİLİ

3- MİRAY KARAKUŞ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

4- RABİA CİMCİK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

5- EMİNE BETÜL BULUT - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

6- MUHAMMET ALİ ALEMDAR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

7- KADİR KARACA - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

8- YASİN ARSLAN EYÜBOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

9- EMREHAN ÇEBİ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

10- MEHMET ALİ KÜÇÜK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

11- TAHA MATARACI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

12- ÖZGÜN KÖSE - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

13- BİLGEHAN BEŞİROĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

14- BURAK TURGUN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

15- METİN CANTÜRK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

16- EMİR YILDIZ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

17- ORÇUN ARSOY - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

18- FATİH ÇOLAK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

19- SALİH AK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20- ALPEREN AKYILDIZ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

21- NURULLAH EREN KOÇ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

22- YUSUF AKYILDIZ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

23- DOĞANAY ÖZCAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

24- AHMET AYGÜN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

25-HASAN UZUN- YÖNETİM KURULU ÜYESİ