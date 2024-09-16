Önce Husumetlisine, Sonra Aracına Kurşun Yağdırdı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiye ve aracına kurşun yağdırdı. Polis ekipleri tarafından şahıs kısa sürede yakalandı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 09:56