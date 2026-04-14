“Afetlere müdahale hızında örnek gösteriliyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yangın söndürme tankerlerinin sayısını 105’e çıkardı. Başkan Büyükakın, afetlere hızlı müdahale etmek için kurdukları sistemin örnek alınmasından gurur duyduğunu belirtti.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN KATILDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde meydana gelebilecek olası yangınlara hızlı müdahale etmek ve vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak adına filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 2012 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar 80 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Bugün düzenlenen törenle, 25 tankerin daha dağıtımı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Kırsal Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Dağıtım Töreni”ne katıldı.





VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ





İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, tankerlerin dağıtıldığı kırsal mahallelerin muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.





“YANGINLARA 6 DAKİKADA MÜDAHALE”





Başkan Büyükakın konuşmasına yine güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini belirterek başladı. Belediye, valilik ve halk el ele verdiğinde zorlukların kolaya döndüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Normal koşullarda itfaiyenin 6 dakika içinde o yangına erişmesi gerekir. Biz bunu başarıyoruz. Ama böyle bir coğrafyada bunu sağlamak için sahanın tamamını çalışıp ona göre organize olmak gerekiyor. Biz 2012 yılında bu projeyi başlattık. Sahada 80 tane tankerimiz var. Bugün 25 noktaya daha bunları ulaştıracağız” bilgilerini verdi.









“TOPYEKÜN BİR ORGANİZASYON ŞART”





Başkan Büyükakın, afetlere hazırlık kadar sonrasına müdahale aşamasının da önemli olduğunu söyleyerek, Kocaeli’nin bu açıdan Türkiye’de örnek alındığının altını çizdi. Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Biz afet öncesi, anı ve sonrası ile ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama bu topyekün bir çalışma gerektiriyor. İşin içinde halk olduğunda mücadele daha kolay hale geliyor. Bugün görüyoruz ki afetlerle mücadele açısından sivil yapının bu işin içinde olması da bambaşka bir güç demek. Biz bunu en son 6 Şubat depremlerinde gördük.



“BURADAKİ AKIL ÇOK KIYMETLİ”





Bu mücadele için koca bir teşkilat kurmak gerekiyor. Burada bir organizasyon aklı var ve bu, gerçekten şehrin her noktasına aynı sürede ilk müdahalenin yapılmasını kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar inanılmaz işler yaptık. Ama öbür tarafta Hızır 41 Mutfağımız var. Afet işleri dairesi başkanlığımız ve AFAD ile koordinasyon halinde. Kentteki bütün arama kurtarma ekiplerini bir arada organize ediyoruz. Geçen yıl orman yangınlarımız oldu. Biz çok hızlı bir şekilde koordine olduk. Muhtarlarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.





“BİZ YAPIYORUZ, ONLAR ÖRNEK ALIYOR”





Gerçekten güzel bir sistem kuruldu. Yine örnek bir sistem oldu. Zaten Kocaeli olarak öncülüğünü hep biz yapıyoruz. Diğerleri bakıyor ve beğeniyorlar. Ardından da yapıyorlar. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah başka yerlerde de bu çalışmaların örnekleri çoğalır diyorum. Bir teşekkür de gönüllülerimize. Bu işlerle ilgilenen gönüllüler olmadıktan sonra böyle bir sistem kuramazsınız. Bu, şehrimiz için bir şans. İsminizi sayamadığımız emeği geçen sayısız gönüllü var. Her birine yürekten teşekkürü borç biliyorum.”





DUALARLA YOLA ÇIKTILAR





Vali İlhami Aktaş projenin önemine vurgu yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini ifade etti. Muhtarlar adına konuşan Selametli Muhtarı Sevinç Bayrak da mahalleler adına Başkan Büyükakın’a teşekkür etti ve çiçek verdi. Törende, Sevinç Bayrak önderliğindeki köylüler, senaryo gereği hazırlanan tatbikatta alevlere hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü ve tankerlerin nasıl çalıştığını gösterdi. Törenin sonunda tankerleri teslim alan muhtarlar ve köylüler, dualar eşliğinde mahallelerine doğru yola çıktı.





HER BİR TANKER 3 TON SU KAPASİTELİ



Yeni tankerlerin teslimi ile birlikte, aktif olarak kullanılan 3 ton kapasiteli su tankeri sayısı 105’e ulaştı. Galvaniz kaplamalı, içme suyu taşımaya uygun çok fonksiyonlu yapıya sahip tankerlerin 10 bar basınçlı santrifüj pompa, 3 adet 20 metre yangın hortumu ve temel müdahale ekipmanları ile donatıldığı belirtildi.





HANGİ İLÇEDE KAÇ ADET VAR?



Gönüllü itfaiyecilik sistemiyle entegre biçimde yürütülen proje kapsamında mahalle sakinleri ve muhtarlar eğitildi ve profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi sağlandı. Bu sayede yangınların büyümeden kontrol altına alınması, can ve mal güvenliğinin artırılması ve kırsalda sürekli hazır bir güvenlik altyapısının oluşturulması amaçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen son dağıtımla birlikte bugüne kadar Başiskele’ye 7, Derince’ye 3, Dilovası’na 1, Gebze’ye 5, Gölcük’e 5, İzmit’e 15, Kandıra’ya 31, Karamürsel’e 8, Kartepe’ye 3 ve Körfez’e 2 adet tanker kazandırdı.





