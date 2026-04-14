GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASLANTAŞ, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Gebze başta olmak üzere bölgenin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ticaret hacmine ilişkin güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Abdurrahman Aslantaş, bölgenin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, üyelerden gelen talep ve beklentileri TOBB nezdinde gündeme taşıdı.
Toplantıda ayrıca; sanayicilerin karşılaştığı yapısal sorunlar, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar, finansmana erişim, maliyet baskıları ve reel sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde değerlendirildi. Başkan Aslantaş, üretim ve ihracat odaklı büyümenin desteklenmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, yurt dışı programı nedeniyle katılım sağlayamadığı Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “İhracatın Liderleri” ödül programına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, organizasyonun bölge ihracatına sağladığı katkıyı ve iş dünyasına sunduğu motivasyon etkisini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Programın kapsamı ve ortaya koyduğu sonuçların takdire değer olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası’nın bu yöndeki çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi.

Görüşmede, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerinin ilgili platformlarda etkin şekilde temsil edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Nazik kabulleri ve değerlendirmeleri dolayısıyla Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletti.
