Beş Başkan Şehit Numan Dede Caddesi Esnafıyla Buluştu

Programa Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Hacıhalil Mahalle Başkanı Caner Bıçak da katıldı. Cadde boyunca iş yerlerini ziyaret eden heyet, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.





Esnafın Nabzı Yerinde Tutuluyor

Ziyaretlerde esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehit Numan Dede Caddesi’nin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Büyükgöz, “Sahada olmaya, esnafımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek hem ticari hayatı güçlendirmek hem de yaşam kalitesini artırmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren cadde esnafı ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.