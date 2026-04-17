Beş Başkan Şehit Numan Dede Caddesi Esnafıyla Buluştu

Ziyaretlerde esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehit Numan Dede Caddesi’nin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Büyükgöz, “Sahada olmaya, esnafımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek hem ticari hayatı güçlendirmek hem de yaşam kalitesini artırmak istiyoruz” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren cadde esnafı ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.