Beş Başkan Şehit Numan Dede Caddesi Esnafıyla Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretleri kapsamında Şehit Numan Dede Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi. Günün erken saatlerinde gerçekleştirilen buluşma, samimi diyaloglara sahne oldu.

Beş Başkan Şehit Numan Dede Caddesi Esnafıyla Buluştu

17 Nisan 2026 Cuma 18:14

Programa Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Hacıhalil Mahalle Başkanı Caner Bıçak da katıldı. Cadde boyunca iş yerlerini ziyaret eden heyet, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerde esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehit Numan Dede Caddesi’nin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Büyükgöz, “Sahada olmaya, esnafımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek hem ticari hayatı güçlendirmek hem de yaşam kalitesini artırmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren cadde esnafı ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Körfez Belediyesi’nin projeleri Türkiye’ye örnek oldu Körfez Belediyesi’nin projeleri Türkiye’ye örnek...
Kocaeli’nin Sanayi ve Kültür Mirası Sanayi Tarihine Işık Tutuyor Kocaeli’nin Sanayi ve Kültür Mirası Sanayi Tarihine...
Gebze Ülkü Ocakları’ndan Taziye ve Dua: Kahramanmaraş’taki Evlatlarımız ve Öğretmenimiz İçin Kur’an Okundu Gebze Ülkü Ocakları’ndan Taziye ve Dua: Kahramanmaraş’taki...
Basının Kalbi Eskişehir’de Atacak: TGF 70. Başkanlar Konseyi Toplanıyor Basının Kalbi Eskişehir’de Atacak: TGF 70. Başkanlar...
Sadece film izlemediler, duygularını keşfettiler Sadece film izlemediler, duygularını keşfettiler
Baharın en güzel hali Ormanya’da yaşanıyor Baharın en güzel hali Ormanya’da yaşanıyor
Körfez Belediyesi’nin projeleri Türkiye’ye...
Körfez Belediyesi’nin dijital dönüşüm ve çevre odaklı iki projesi, Ankara’da düzenlenen BELFOR’da...

Haberi Oku