Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde sahil bölgelerinde bakım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla sahillerin daha konforlu, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor

28 Nisan 2026 Salı 11:40

SAHİLLER BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; Kandıra Cebeci, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel sahilleri başta olmak üzere birçok noktada bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil alanlarındaki donatı elemanları boyanıp verniklenirken, zemin yazıları da yenileniyor.

ESTETİK VE İŞLEVSELLİK BİR ARADA

Ulaşlı Halk Plajı’nda ise altyapı çalışmaları öne çıkıyor. Ekipler; WC, duş ve soyunma kabinleri için beton döküm işlemlerini sürdürürken, bu alanlarda deck montajları da eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Sahil genelinde yürütülen yenileme çalışmalarıyla hem estetik görünüm güçlendiriliyor hem de kullanım konforu artırılıyor.

GÜVENLİK VE HİJYEN SAĞLANIYOR

Yapılan düzenlemelerle sahillerde görsel bütünlük sağlanırken, hijyen ve güvenlik standartları da üst seviyeye çıkarılıyor. Yetkililer, çalışmaların etap etap tüm sahil şeridinde devam edeceğini belirterek, Kocaeli kıyılarının yaz sezonuna eksiksiz hazırlanacağını ifade etti.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK...
Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar ve Etkinliklerle Anıldı Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar...
Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor
Yunanistan’da Türk-İslam Medeniyeti Yunanistan’da Türk-İslam Medeniyeti
Darıca'da sünnet şöleni kayıtları başladı Darıca'da sünnet şöleni kayıtları başladı
Kocaeli’nin Zirvesinde Bir İsim: Ödüllü İçerik Üreticisi Kocaeligezgince Kocaeli’nin Zirvesinde Bir İsim: Ödüllü İçerik...
MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA...
(21 Nisan – 5 Mayıs 2017, İsmail Kahraman’ın Modern İpek Yolu Turu ile ilgili yazdığı makale)

Haberi Oku