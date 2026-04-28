Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor

SAHİLLER BAŞTAN SONA YENİLENİYOR





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; Kandıra Cebeci, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel sahilleri başta olmak üzere birçok noktada bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil alanlarındaki donatı elemanları boyanıp verniklenirken, zemin yazıları da yenileniyor.





ESTETİK VE İŞLEVSELLİK BİR ARADA





Ulaşlı Halk Plajı’nda ise altyapı çalışmaları öne çıkıyor. Ekipler; WC, duş ve soyunma kabinleri için beton döküm işlemlerini sürdürürken, bu alanlarda deck montajları da eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Sahil genelinde yürütülen yenileme çalışmalarıyla hem estetik görünüm güçlendiriliyor hem de kullanım konforu artırılıyor.





GÜVENLİK VE HİJYEN SAĞLANIYOR





Yapılan düzenlemelerle sahillerde görsel bütünlük sağlanırken, hijyen ve güvenlik standartları da üst seviyeye çıkarılıyor. Yetkililer, çalışmaların etap etap tüm sahil şeridinde devam edeceğini belirterek, Kocaeli kıyılarının yaz sezonuna eksiksiz hazırlanacağını ifade etti.