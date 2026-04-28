Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar ve Etkinliklerle Anıldı

Gebze’nin manevi mimarlarından Çoban Mustafa Paşa, ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde düzenlenen kapsamlı programla rahmet ve minnetle yâd edildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve ilçe protokolü katıldı.

Sergi Açılışı ile Başladı



Anma programı, Gebze Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergi açılışıyla başladı. Toplam 17 eserin yer aldığı sergide, Çoban Mustafa Paşa’nın mirası ve dönemin izlerini yansıtan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mevlid, Namaz ve Türbe Ziyareti



Sergi açılışının ardından camide mevlid programı gerçekleştirildi. Okunan mevlidin ardından cemaatle birlikte namaz kılındı. Program kapsamında daha sonra türbe ziyareti yapılarak dualar edildi.

Lokma İkramı Yapıldı



Türbe ziyaretinin ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Panelde Tarihi ve Kültürel Miras Konuşuldu



Günün son bölümünde düzenlenen panelde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, tarihçi yazarlar Ramazan Akbaş, Recep Kankal ve Volkan Şenel konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise araştırmacı yazar Resul Orman üstlendi. Katılımcılar, Çoban Mustafa Paşa’nın tarihi ve kültürel mirası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükgöz: “Çoban Mustafa Paşa’nın izinde...”

Program kapsamında protokol üyeleri kısa değerlendirmelerde bulundu. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Bu tür programlar, köklü tarihimizle bağımızı güçlendirirken gelecek nesillere önemli bir bilinç kazandırıyor.” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de “Çoban Mustafa Paşa’nın izinde, şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini korumaya ve yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.

Program, edilen dualar ve yapılan etkinliklerin ardından “Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” temennileriyle sona erdi.





