Dilovası'nda sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Dilovası'nda belediye ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve çevre estetiğini artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda sabunlu suyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Dilovası'nda sokaklar sabunlu suyla yıkandı

14 Nisan 2026 Salı 09:51

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar Mahallesi'ndeki ana arter ve ara sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Özel donanımlı araçların da kullanıldığı çalışmada yollar sabunlu suyla yıkanarak, özellikle yağış sonrası oluşan çamur, kir ve birikintilerden arındırıldı. 

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, temizliğin yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Kayapınar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı temizlik çalışmasıyla hem çevre düzenini iyileştiriyor hem de halk sağlığına katkı sunuyoruz. Dilovası'nın her noktasında aynı hassasiyetle çalışmalarımız devam edecek" dedi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı...
Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor
İzmit sahil bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor İzmit sahil bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor
Gölcük'te Gölcük'te "Türkiye Yüzyılı" buluşması
Başiskeleli kadınlar pastacılık sertifikalarını aldı Başiskeleli kadınlar pastacılık sertifikalarını...
Asri Mezarlık, Büyükşehir’le güvenli ve huzurlu Asri Mezarlık, Büyükşehir’le güvenli ve huzurlu
Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali...
Kocaeli’de Turizm Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş...

Haberi Oku