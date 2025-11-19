banner1212
KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI**

GEBZE BÖLGESİ SANAYİ BULUŞMASI GTO'DA GERÇEKLEŞTİ

19 Kasım 2025 Çarşamba 12:25

Gebze’nin KOBİ’lerini aynı çatı altında buluşturan sanayi zirvesi, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla GTO’da gerçekleştirildi. Program, Gebze Gazetesi ve Devri Âlem Belgesel TV tarafından canlı yayınlandı.


Gebze bölgesinin KOBİ’leri arasında sanayi iş birliği kültürünü güçlendirmek ve ortak gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla düzenlenen Gebze Bölgesi Sanayi Buluşması, bugün Gebze Ticaret Odası (GTO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Program; Kocaeli Sanayi İl Müdürlüğü’nün destekleri, MÜSİAD Gebze’nin organizasyonu ve GTO’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Gazeteci–belgeselci İsmail Kahraman, toplantıyı Gebze Gazetesi ve Devri Âlem Belgesel TV adına yerinden takip ederek programı eş zamanlı olarak canlı yayınladı.



KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ KONUŞTU

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada sanayinin bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti.
Vali Aktaş’ın konuşması Gebzegazetesi.com ve Devri Âlem Belgesel TV sosyal medya hesaplarından anlık olarak canlı yayınlandı.



GTO BAŞKANI ASLANTAŞ: “GEBZE ÜRETEN BİR ŞEHİR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bölgede sanayi ve ticaretin güçlü yapısına vurgu yaparak, KOBİ’lerin gelişimi için ortak projelerin önemini ifade etti.
Aslantaş’ın konuşması da canlı yayınla izleyicilere aktarıldı.



KOCAELİ SANAYİ İL MÜDÜRÜ’NDEN SEKÖREL DEĞERLENDİRME

Kocaeli Sanayi İl Müdürü, bölgede yürütülen sanayi politikaları, üretim kapasitesi ve yeni destek mekanizmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.
Konuşma an itibarıyla Gebze Gazetesi ve Devri Âlem Belgesel TV üzerinden canlı yayınlandı.



MÜSİAD GEBZE BAŞKANI ABDÜLKADİR ANIK KONUŞMA YAPTI

Programın ev sahibi kuruluşlarından biri olan MÜSİAD Gebze’nin Başkanı Abdülkadir Anık, iş dünyasının beklentileri ve ortak hareket etmenin getireceği katkılara değindi.
Başkan Anık’ın açıklamaları da aynı anda canlı yayında izleyicilere ulaştırıldı.



AKADEMİ VE SANAYİ BİR ARAYA GELDİ

Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan akademisyenler, sanayide dijital dönüşüm, Ar-Ge, inovasyon ve gelecek perspektifleri üzerine sunumlar yaptı.
Akademik sunumlar da eş zamanlı olarak canlı yayınlandı.


(Ömer İLGEÇ)
