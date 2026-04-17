Gebze Ülkü Ocakları’ndan Taziye ve Dua: Kahramanmaraş’taki Evlatlarımız ve Öğretmenimiz İçin Kur’an Okundu

Gebze Ülkü Ocakları ilçe binasında gerçekleştirilen programda, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir üzüntüye sevk eden silahlı saldırı kurbanları anıldı. Programda, saldırıda hayatını kaybeden fedakâr öğretmen Ayla Kara ve genç yaşta hayattan koparılan öğrenciler ile vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.
"Eğitim Camiamızın ve Milletimizin Başı Sağ Olsun"
Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından bir açıklama yapan Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Erol, okulda yaşanan şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mesut Erol yaptığı açıklamada;
"Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimiz yandı. Okulda, kalem tutması gereken ellerin ve onları yetiştiren bir öğretmenin böyle elim bir saldırıya kurban gitmesi büyük bir acıdır. Bugün burada hem eğitim şehidimiz Ayla hocamız, hem de kaybettiğimiz masum evlatlarımız için toplandık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ailelerine ve milletimize sabır versin
," ifadelerine yer verildi.
Şehitler de Unutulmadı
Program kapsamında sadece Kahramanmaraş’taki acı olay değil, aynı zamanda bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm güvenlik güçleri ve sivil şehitler için de dualar edildi. Gebze Ülkü Ocakları mensuplarının katıldığı program, okunan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması ile sona erdi.