Gebze Ülkü Ocakları’ndan Taziye ve Dua: Kahramanmaraş’taki Evlatlarımız ve Öğretmenimiz İçin Kur’an Okundu

Gebze Ülkü Ocakları, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz Ayla Kara ve öğrencilerin aziz ruhları için anlamlı bir anma programı düzenledi.

Gebze Ülkü Ocakları ilçe binasında gerçekleştirilen programda, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir üzüntüye sevk eden silahlı saldırı kurbanları anıldı. Programda, saldırıda hayatını kaybeden fedakâr öğretmen Ayla Kara ve genç yaşta hayattan koparılan öğrenciler ile vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.





"Eğitim Camiamızın ve Milletimizin Başı Sağ Olsun"





Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından bir açıklama yapan Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Erol, okulda yaşanan şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mesut Erol yaptığı açıklamada;



