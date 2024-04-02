İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Mobil Aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Programda konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu akşam da sizlerle soframızı paylaşmak nasip oldu. Halkımızla her daim buluşmaya çalışıyoruz. Ramazan sofralarını 3 senedir kuruyoruz. Bu sene sofralarımızı daha da arttırdık. Daha fazla insanımıza ulaşmak nasip oldu. İlk aşevimizi kurduk şimdi de mobil aşevimiz var. Ramazan ayının ilk gününden beri iftar yemekleri veriyoruz. Herkese bu sofralar açık. Sofralarımız bereketli olsun. Bayrama erişmek nasip olsun. İkinci dönemin ilk akşamındayız. Yeni dönemde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız. 400 bin insanın başkanıyız. Kimseyi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız" dedi.

İHA