Kartepe’de Yeni Polis Merkezi Amirliği İçin Çalışmalar Başladı

Proje Alanında İnceleme Yapıldı





Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Kocaman “Güvenliğe Güç Katacak Bir Yatırım”





Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, projenin ilçenin gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek “Vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabileceği bir noktada bu merkezi inşa ediyoruz. Modern yapısı ve stratejik konumuyla emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak olan bu yatırım, ilçemizin gelişimine paralel olarak bölgedeki asayiş ve huzur ortamını daha da pekiştirecektir. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.





Kaymakam Öztürk “Hızla Gelişen Bölgemiz İçin Önemli”





Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda en doğru konumun belirlendiğini vurgulayarak “Bölgemiz hızla gelişen ve nüfusu artan bir nokta. Bu doğrultuda seçilen alanın ilçemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşaatın Polis Haftası gibi anlamlı bir dönemde başlaması bizleri ayrıca mutlu etti. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





