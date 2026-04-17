GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Temiz kaldırımlar, güvenli adımlar

Büyükşehir, yol ve kaldırımları daha temiz ve güvenli hale getiriyor.

Temiz kaldırımlar, güvenli adımlar

17 Nisan 2026 Cuma 19:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sorumluluk alanlarında bulunan tüm ana arterler ve ara yollarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

YOL VE KALDIRIMLAR BÜYÜKŞEHİR’LE TERTEMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yol kenarları ve kaldırımlarda biriken çöpler toplanırken, özellikle yaz aylarında hızla çoğalan yabani otlar da düzenli olarak temizleniyor. Belirli periyotlarla devam eden bu uygulamalar sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken, kent estetiği de önemli ölçüde iyileştiriliyor.

VATANDAŞ DAHA RAHAT HAREKET EDİYOR

Temizlik faaliyetleri sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda güvenlik açısından da büyük önem taşıyor. Temizlenen yol ve kaldırımlar, vatandaşların günlük yaşamda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmesine imkân sağlıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

