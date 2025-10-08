GENEL:
VESTA ISIL İŞLEM TESİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VAKUM FIRINI İLE HİZMETE GİRDİ

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin en büyük vakum fırınına sahip VESTA Isıl İşlem Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Başkanı Şahan Eçin, iş insanları ve sanayi temsilcileri katıldı.

08 Ekim 2025 Çarşamba 14:35

Törende konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sanayinin sürdürülebilir büyümesinde yüksek teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

 

Aslantaş konuşmasında şunları söyledi:

 

“Sanayimizin gelişimi, yüksek teknolojiye dayalı üretimle mümkün olacaktır. VESTA Isıl İşlem gibi tesisler, bölgemiz ve ülkemiz sanayisi için büyük bir kazanımdır. Türkiye’nin en büyük vakum fırınına sahip bu yatırım, yalnızca teknolojik kapasite açısından değil, aynı zamanda nitelikli istihdam ve rekabet gücü açısından da örnek teşkil ediyor. Gebze Ticaret Odası olarak, bu tür yatırımların artması için her zaman sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

 

Açılış programında tesisin üretim süreçleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Aslantaş, yatırımı bölge ekonomisine kazandıran Özdeşlik Ailesi’ni tebrik etti.

(Ömer İLGEÇ)

