Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

Kocaeli'de oto yıkama dükkanında kendisini beyzbol sopası ile darp eden ve bıçaklayan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep edildi. Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanında 7 Haziran 2023'de meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa (39), Muhammed Alperen U. (26) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada Muhammed Alperen U., Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muhammed Alperen U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşma devam etti

Muhammed Alperen U. hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme"; Uğur S. ile Sedat Y., hakkında ise Muhammed Alperen U'ya yönelik işledikleri "Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından dava açıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuksuz sanıklar Uğur S., Sedat Y. ve taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki sanık sıfatında bulunan Muhammed Alperen U. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

"Alperen bıçakla Abdürrahim'e vurduğunu ancak neresine vurduğunu hatırlamadığını söyledi"

Tanık olarak dinlenen Yunus E., "Olay tarihinde Alperen'in işletilmekte olduğu içkili restoranın kasasına bakıyordum. Çalışma saatinde kadın garson ile Abdürrahim'in birlikte oturduğunu gördüm. Bunun üzerine kadın garsonu 'Çalışmıyor musun?' diye uyardım. Daha sonra kasaya giderek çalışmaya devam ettim. Bir süre sonra Abdürrahim yanıma geldi, sarhoştu. Bir süre konuştuktan sonra bana tokat attı, dişim kanadı. Çalışanlar hemen onu dışarı çıkararak kapıyı kilitledi. İlk başta şikayetçi olacaktım ancak Abdürrahim'in kardeşini tanıdığım ve sarhoşken öyle bir harekette bulunduğu için vazgeçtim. Dişim kanadığı için hastaneye gittim, saat 00.00 sıralarında iş yerine geri döndüm. Zaten o saatte müşteriler gitmişti, biz arkadaşlarla oturmaya devam ettik. Kısa bir süre sonra Alperen geldi. Pantolonunda kan vardı ve yırtıktı, ne olduğunu sorduğumda oto yıkamaya gittiğini, orada Abdürrahim'in kendisine beyzbol sopası ile vurduğunu ve silahla ateş ettiğini söyledi. Yaralı olduğunu görünce hastaneye götürmek istedim ancak kabul etmedi, 'İyileşirim' dedi. Bir de bıçakla Abdürrahim'e vurduğunu ancak neresine vurduğunu hatırlamadığını söyledi" diye konuştu.

Muhammed Alperen U. hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Muhammed Alperen U'nun "haksız tahrik altında" suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Uğur S. ve Sedat Y. hakkında ise Muhammed Alperen U'ya yönelik işlediği "Kasten yaralama", "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

İHA