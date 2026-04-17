Basının Kalbi Eskişehir’de Atacak: TGF 70. Başkanlar Konseyi Toplanıyor

Sektörün Geleceği ve Basın Vakfı Genel Kurulu
Bu yılki organizasyon, TGF’ye bağlı Basın Vakfı’nın genel kurulunun da aynı tarihlerde yapılacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler cemiyeti başkanları, basın sektörünün güncel sorunlarını, çözüm önerilerini ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi için atılacak adımları masaya yatıracak.
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti 75 Yaşında
Buluşma, aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da sahne olacak. Uzun yıllar Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını yürüten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca için bu buluşma, duygusal bir anlam da taşıyor. Etkinlikler kapsamında mesleki tecrübe paylaşımları ve sektörün geleceğine yönelik vizyon toplantıları düzenlenecek.
Şehrin Tanıtımını Başkan Ünlüce Yapacak
Zirve kapsamında Eskişehir’in tarihi ve kültürel değerleri de Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecilere tanıtılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, konuk gazetecilere şehri bizzat tanıtarak, kentin modern çehresi ve turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.
Kritik Kararlar Bekleniyor
Türk basınının geleceğine yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından kritik bir platform niteliği taşıyan toplantıda, yerel ve ulusal medyanın sorunlarına yönelik önemli kararların alınması bekleniyor. Üç gün sürecek organizasyon, Türk basın camiasının en önemli dayanışma platformlarından biri olacak.