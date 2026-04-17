Basının Kalbi Eskişehir’de Atacak: TGF 70. Başkanlar Konseyi Toplanıyor

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), 70. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı 23-25 Nisan tarihleri arasında Eskişehir’de düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından cemiyet başkanlarının katılacağı zirvede, basın sektörünün sorunları ve çözüm yolları ele alınacak.

Türkiye genelindeki basın mensuplarını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), kritik bir buluşmaya hazırlanıyor. 70. Başkanlar Konseyi Toplantısı, 23-25 Nisan tarihlerinde TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın ev sahipliğinde Eskişehir’de yapılacak.

Sektörün Geleceği ve Basın Vakfı Genel Kurulu

Bu yılki organizasyon, TGF’ye bağlı Basın Vakfı’nın genel kurulunun da aynı tarihlerde yapılacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler cemiyeti başkanları, basın sektörünün güncel sorunlarını, çözüm önerilerini ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi için atılacak adımları masaya yatıracak.



Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti 75 Yaşında

Buluşma, aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da sahne olacak. Uzun yıllar Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını yürüten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca için bu buluşma, duygusal bir anlam da taşıyor. Etkinlikler kapsamında mesleki tecrübe paylaşımları ve sektörün geleceğine yönelik vizyon toplantıları düzenlenecek.



Şehrin Tanıtımını Başkan Ünlüce Yapacak