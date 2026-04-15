Genç aşçıların mutfak heyecanına ünlü şef Danilo Zanna ortak oldu

Kocaeli'de düzenlenen "Gastro Genç" yarışmasında dereceye giren meslek lisesi öğrencileri, İstanbul Mutfak Sanatları Akademisinde aldıkları uygulamalı eğitimde ünlü şef Danilo Zanna ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ tarafından düzenlenen "Gastro Genç" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İstanbul Mutfak Sanatları Akademisinde profesyonel mutfak eğitimi aldı. Yarışma kapsamında elde ettikleri ödül doğrultusunda İstanbul'a giden 12 meslek lisesi öğrencisi, profesyonel mutfak ortamında yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitim programına; Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze Mesleki Eğitim Merkezi, Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile jüri özel ödülü sahibi Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



İtalyan lezzetleri hazırladılar



Yaklaşık 3 saat süren uygulamalı atölye çalışmasında genç şef adayları; "mozzarella bruschetta", "pollo piccata milanese" ve "vişneli panna cotta" gibi lezzetlerin yapımını öğrendi. Öğrenciler eğitim boyunca sadece yemek tariflerini değil, profesyonel mutfak disiplinine dair teknik detayları da deneyimledi.