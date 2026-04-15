Genç aşçıların mutfak heyecanına ünlü şef Danilo Zanna ortak oldu

İtalyan lezzetleri hazırladılar
Yaklaşık 3 saat süren uygulamalı atölye çalışmasında genç şef adayları; "mozzarella bruschetta", "pollo piccata milanese" ve "vişneli panna cotta" gibi lezzetlerin yapımını öğrendi. Öğrenciler eğitim boyunca sadece yemek tariflerini değil, profesyonel mutfak disiplinine dair teknik detayları da deneyimledi.
Danilo Zanna Kocaelispor forması giydi
Eğitim programının en renkli anlarından biri ise öğrencilerin ünlü şef Danilo Zanna ile bir araya gelmesi oldu. Gençlere mesleki yolculukları için önemli tavsiyelerde bulunarak ilham veren Zanna, öğrencilerin aşçı önlüklerini imzaladı.
Buluşmanın sonunda öğrencilerin ve yetkililerin takdim ettiği Kocaelispor formasını giyerek hatıra fotoğrafı çektiren Zanna'ya, Büyükşehir Belediyesinin Afet Mutfağı projesi kapsamındaki Hızır 41 Afet Tırı'nın maketi ve yöresel "tatlı tahin" ikram edildi.