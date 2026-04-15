Genç aşçıların mutfak heyecanına ünlü şef Danilo Zanna ortak oldu

Kocaeli'de düzenlenen "Gastro Genç" yarışmasında dereceye giren meslek lisesi öğrencileri, İstanbul Mutfak Sanatları Akademisinde aldıkları uygulamalı eğitimde ünlü şef Danilo Zanna ile bir araya geldi.

15 Nisan 2026 Çarşamba 10:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ tarafından düzenlenen "Gastro Genç" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İstanbul Mutfak Sanatları Akademisinde profesyonel mutfak eğitimi aldı. Yarışma kapsamında elde ettikleri ödül doğrultusunda İstanbul'a giden 12 meslek lisesi öğrencisi, profesyonel mutfak ortamında yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitim programına; Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze Mesleki Eğitim Merkezi, Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile jüri özel ödülü sahibi Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. 

İtalyan lezzetleri hazırladılar 

Yaklaşık 3 saat süren uygulamalı atölye çalışmasında genç şef adayları; "mozzarella bruschetta", "pollo piccata milanese" ve "vişneli panna cotta" gibi lezzetlerin yapımını öğrendi. Öğrenciler eğitim boyunca sadece yemek tariflerini değil, profesyonel mutfak disiplinine dair teknik detayları da deneyimledi. 
 
Danilo Zanna Kocaelispor forması giydi 

Eğitim programının en renkli anlarından biri ise öğrencilerin ünlü şef Danilo Zanna ile bir araya gelmesi oldu. Gençlere mesleki yolculukları için önemli tavsiyelerde bulunarak ilham veren Zanna, öğrencilerin aşçı önlüklerini imzaladı. 

Buluşmanın sonunda öğrencilerin ve yetkililerin takdim ettiği Kocaelispor formasını giyerek hatıra fotoğrafı çektiren Zanna'ya, Büyükşehir Belediyesinin Afet Mutfağı projesi kapsamındaki Hızır 41 Afet Tırı'nın maketi ve yöresel "tatlı tahin" ikram edildi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Bir Medeniyetin İzinde: Fikrî Yolculuğum ve Hocalarım Bir Medeniyetin İzinde: Fikrî Yolculuğum ve Hocalarım
GEBZE TİCARET ODASI, KARİYER VE İSTİHDAM FUARI’NDA GENÇLERLE İŞ DÜNYASINI BULUŞTURDU GEBZE TİCARET ODASI, KARİYER VE İSTİHDAM FUARI’NDA...
Kaba atık bırakılan noktalara kameralı takip Kaba atık bırakılan noktalara kameralı takip
“Afetlere müdahale hızında örnek gösteriliyoruz” “Afetlere müdahale hızında örnek gösteriliyoruz”
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASLANTAŞ, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASLANTAŞ,...
Irak’tan gelen aile, Gonca ile umuda tutundu Irak’tan gelen aile, Gonca ile umuda tutundu
