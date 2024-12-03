Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Panelinden Notlar





Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi YEDEP projesi kapsamında aylardan beri yaptığımız araştırma ve çalışmayı tamamlatacak Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi YEDEP projesi kapsamında aylardan beri yaptığımız araştırma ve çalışmayı tamamlatacak

web sayfası İLE kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunduk

Projenin son aşaması panel ve çalıştayı Gebze teknik ümüversitesininde ev sahipliğinde Gebze ticaret odasının da katılımı İLE kamuyu İLE paylaştık

Projemizin nihayi ve sürdürülebilir hedefi olan BİLİM SZNAYI VE TDKNOLOJİ TARŞHİ MÜZESİ için çok önemli bilgi belge ve arşiv toplandı

GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNE BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

GTO SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNDEN PAYLAŞIM

KOCAELİ TV DE ÇALIŞTAYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak UMSİDER ile ortaklaşa hazırladığımız “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi’nde panel ve çalıştay programı gerçekleştirildi.Gebze teknik ünüversitesinde 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz panel ve çalıştayla ilgili sosyal medya PAYLAŞIMIM

PANEL VE ÇALIŞTAYDAN NOTLAR

Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” konulu panel, bölgenin endüstriyel ve teknolojik mirasının derinlemesine incelendiği önemli bir etkinlik oldu. Panelde, Kocaeli’nin sanayileşme süreci, bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki rolü ile gelecekteki potansiyeli üzerinde duruldu. Konuşmacılar arasında üniversite hocaları, sanayi temsilcileri ve alanında uzman tarihçiler yer aldı. Panel, Kocaeli’nin endüstriyel gelişiminde kilit rol oynayan olaylar ve figürler hakkında detaylı bilgi sunarken, bölgenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne ışık tuttu. Etkinlik, katılımcılara Kocaeli’nin zengin sanayi ve teknoloji geçmişi hakkında geniş bir perspektif kazandırdı. Açılış ve kapanış konuşmalarını İsmail Kahraman’ın yaptığı panelde Gebze Teknik Üniversitesi’nde ileride kurulması hedeflenen bir sanayi, bilim ve teknoloji müzesinin ilk tohumu atılmış oldu.

Panele katılanların listesi:

Abdurrahman ASLANTAŞ

Gebze Ticaret Odası Başkanı

Beyhan AKÇEŞME

GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı

Büşra Merve KOÇ

GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı

Dr. Neslihan BAŞARAN

GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü

Çağatay AKTÜRK

GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Abidin AYTEMUR

GTÜ Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü

Aykut ERGUT

GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Ali Rıza AYDEMİR Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri

Nedret DEMİR

Şair-Yazar

Prof. Dr. Meral ELÇİ

GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Ünal DURSUN

GTÜ Türk Halk Müziği Korosu Şefi

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL GTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi

Nihal KARA

GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI

GTÜ Mimarlık Fakültesi

Aytül AYDEMİR

GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Leyla USTA

GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Semiha GÜNEŞ

GTÜ İç Denetçi

Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Hazal İlayda USLU

GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü

Semih AKBAY

GTÜ Doktora Öğrencisi

İsmail Kahraman

Gazeteci-Belgeselci

Nedret Demir’in konu ile ilgili yazdığı makaleyi okumak için