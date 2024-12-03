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Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Panelinden Notlar

İsmail Kahraman'ın 03.12.2024 tarihli makalesi.

Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Panelinden Notlar

03 Aralık 2024 Salı 09:52

 

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi YEDEP projesi kapsamında aylardan beri yaptığımız araştırma ve çalışmayı tamamlatacak www.kocaeliarsivi.com web sayfası İLE kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunduk
Projenin son aşaması panel ve çalıştayı Gebze teknik ümüversitesininde ev sahipliğinde Gebze ticaret odasının da katılımı İLE kamuyu İLE paylaştık
Projemizin nihayi ve sürdürülebilir hedefi olan BİLİM SZNAYI VE TDKNOLOJİ TARŞHİ MÜZESİ için çok önemli bilgi belge ve arşiv toplandı

GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNE BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

https://www.youtube.com/watch?v=X5F3YpWqaZw

GTO SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

https://www.facebook.com/share/p/1F1xeD8jt2/?mibextid=WC7FNe

GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNDEN PAYLAŞIM

https://www.instagram.com/p/DC9EDtwqOkp/?img_index=1&igsh=bDMzeXU1YTVlNzR6


KOCAELİ TV DE ÇALIŞTAYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABER https://www.instagram.com/reel/DC9PqZ5xIfr/?igsh=MXVkeHg2eWJieWpuYw==

https://www.gebzegazetesi.com/genel/kocaeli-sanayi-bilim-ve-teknoloji-tarihi-paneli-gtude-gerceklesti-h58616.html

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak UMSİDER ile ortaklaşa hazırladığımız “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi’nde panel ve çalıştay programı gerçekleştirildi.Gebze teknik ünüversitesinde 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz panel ve çalıştayla ilgili sosyal medya PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/1YQhNoLwf3/?mibextid=WC7FNe

PANEL VE ÇALIŞTAYDAN NOTLAR
Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” konulu panel, bölgenin endüstriyel ve teknolojik mirasının derinlemesine incelendiği önemli bir etkinlik oldu. Panelde, Kocaeli’nin sanayileşme süreci, bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki rolü ile gelecekteki potansiyeli üzerinde duruldu. Konuşmacılar arasında üniversite hocaları, sanayi temsilcileri ve alanında uzman tarihçiler yer aldı. Panel, Kocaeli’nin endüstriyel gelişiminde kilit rol oynayan olaylar ve figürler hakkında detaylı bilgi sunarken, bölgenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne ışık tuttu. Etkinlik, katılımcılara Kocaeli’nin zengin sanayi ve teknoloji geçmişi hakkında geniş bir perspektif kazandırdı. Açılış ve kapanış konuşmalarını İsmail Kahraman’ın yaptığı panelde Gebze Teknik Üniversitesi’nde ileride kurulması hedeflenen bir sanayi, bilim ve teknoloji müzesinin ilk tohumu atılmış oldu.

Panele katılanların listesi:

Abdurrahman ASLANTAŞ
Gebze Ticaret Odası Başkanı

Beyhan AKÇEŞME
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı

Büşra Merve KOÇ
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı

Dr. Neslihan BAŞARAN
GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü

Çağatay AKTÜRK
GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Abidin AYTEMUR
GTÜ Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü

Aykut ERGUT
GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Ali Rıza AYDEMİR Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri

Nedret DEMİR
Şair-Yazar

Prof. Dr. Meral ELÇİ
GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Ünal DURSUN
GTÜ Türk Halk Müziği Korosu Şefi

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN
GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL GTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi
Nihal KARA
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
GTÜ Mimarlık Fakültesi

Aytül AYDEMİR
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Leyla USTA
GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Semiha GÜNEŞ
GTÜ İç Denetçi

Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Hazal İlayda USLU
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü

Semih AKBAY
GTÜ Doktora Öğrencisi

İsmail Kahraman
Gazeteci-Belgeselci

Nedret Demir’in konu ile ilgili yazdığı makaleyi okumak için
https://www.gebzegazetesi.com/merkez-gebze-makale,5818.hiç
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