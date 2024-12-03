Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Panelinden Notlar

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi YEDEP projesi kapsamında aylardan beri yaptığımız araştırma ve çalışmayı tamamlatacak www.kocaeliarsivi.com web sayfası İLE kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunduk
Projenin son aşaması panel ve çalıştayı Gebze teknik ümüversitesininde ev sahipliğinde Gebze ticaret odasının da katılımı İLE kamuyu İLE paylaştık
Projemizin nihayi ve sürdürülebilir hedefi olan BİLİM SZNAYI VE TDKNOLOJİ TARŞHİ MÜZESİ için çok önemli bilgi belge ve arşiv toplandı
GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNE BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK
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GTO SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNDEN PAYLAŞIM
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KOCAELİ TV DE ÇALIŞTAYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABER https://www.instagram.com/
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak UMSİDER ile ortaklaşa hazırladığımız “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi’nde panel ve çalıştay programı gerçekleştirildi.Gebze teknik ünüversitesinde 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz panel ve çalıştayla ilgili sosyal medya PAYLAŞIMIM
https://www.facebook.com/
PANEL VE ÇALIŞTAYDAN NOTLAR
Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi” konulu panel, bölgenin endüstriyel ve teknolojik mirasının derinlemesine incelendiği önemli bir etkinlik oldu. Panelde, Kocaeli’nin sanayileşme süreci, bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki rolü ile gelecekteki potansiyeli üzerinde duruldu. Konuşmacılar arasında üniversite hocaları, sanayi temsilcileri ve alanında uzman tarihçiler yer aldı. Panel, Kocaeli’nin endüstriyel gelişiminde kilit rol oynayan olaylar ve figürler hakkında detaylı bilgi sunarken, bölgenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne ışık tuttu. Etkinlik, katılımcılara Kocaeli’nin zengin sanayi ve teknoloji geçmişi hakkında geniş bir perspektif kazandırdı. Açılış ve kapanış konuşmalarını İsmail Kahraman’ın yaptığı panelde Gebze Teknik Üniversitesi’nde ileride kurulması hedeflenen bir sanayi, bilim ve teknoloji müzesinin ilk tohumu atılmış oldu.
Panele katılanların listesi:
Abdurrahman ASLANTAŞ
Gebze Ticaret Odası Başkanı
Beyhan AKÇEŞME
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı
Büşra Merve KOÇ
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı
Dr. Neslihan BAŞARAN
GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü
Çağatay AKTÜRK
GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Abidin AYTEMUR
GTÜ Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü
Aykut ERGUT
GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Ali Rıza AYDEMİR Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri
Nedret DEMİR
Şair-Yazar
Prof. Dr. Meral ELÇİ
GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Ünal DURSUN
GTÜ Türk Halk Müziği Korosu Şefi
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN
GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatma YÜKSEL GTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi
Nihal KARA
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
GTÜ Mimarlık Fakültesi
Aytül AYDEMİR
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Leyla USTA
GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Semiha GÜNEŞ
GTÜ İç Denetçi
Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Hazal İlayda USLU
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
Semih AKBAY
GTÜ Doktora Öğrencisi
İsmail Kahraman
Gazeteci-Belgeselci
Nedret Demir’in konu ile ilgili yazdığı makaleyi okumak için
https://www.gebzegazetesi.com/