Kocaeli’de manda sayısı Büyükşehir’in desteğiyle artıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin damızlık manda desteği sonrası Kocaeli’de manda sayısında artış sağlandı. Bu bağlamda kent genelinde 3 bin 295 manda bulunuyor. Yeni doğan manda yavrularının süt ve et kalitesinde de verimin yüksek olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN DAMIZLIK MANDA DESTEĞİYLE VERİM ARTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi” kapsamında manda yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla üreticilere dağıttığı damızlık mandalar verimi artırdı. Aradan geçen iki yılda manda yetiştiriciliğinde büyük oranda ıslah sağlanırken, üreticiler de memnuniyetini dile getirdi. Damızlık mandalardan elde edilen yavru mandalar yetişkinliğe erişirken, Büyükşehir’e bağlı veteriner hekimler üreticileri ziyaret ederek, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

KOCAELİ’DE 3 BİN 295 ADET MANDA BULUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi” kapsamında il genelinde 19 üretici damızlık manda talebinde bulundu. Kan yakınlığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında yüksek süt verimi, üreme kabiliyetinin yüksek olması ve uzun laktasyon süreleri gibi nedenlerden dolayı Anadolu mandaları tercih edildi. 2025 Kasım ayı itibariyle Kocaeli genelinde 2 bin 342 dişi ve 953 erkek olmak üzere toplamda 3 bin 295 manda bulunuyor. Bu mandalardan 2 bin 806’sı Kandıra ilçesinde yetiştiriliyor.

“SÜT VERİMİMİZ ARTTI”

Kocaelili Manda Yetiştiriciler Birliği’nde yer alan ve Kandıra Kabaağaç köyünde manda sütü üretimi yapan Şenol Çakır, projenin süt verimini artırdığını söyledi. Çakır, “Süt verimi anlamında ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Cüsse olarak da malaklar daha büyük oluyor artık. Burada gördüğünüz hayvanların hepsi verilen damızlık mandanın yavruları. Çok iyi çıktı. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

İşletmesinde 76 anaç mandasının bulunduğunu belirten Çakır, “Yüzün üzerinde hayvanımız var. Burada süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yarısını süt olarak satıyoruz. Kalan yarısını da manda yoğurduna çeviriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kocaeli genelinde tarım ve hayvancılığa yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

200 KİLOSU HİBE OLARAK KARŞILANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 270 ila 370 kilogram ağırlığındaki damızlık mandaların 200 kilogram karşılığı hibe desteği verilerek, üreticilere destek sağlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile temin edilen 9-17 aylık boğa adayı damızlık mandalar, kura çekimi ile belirlenerek sahiplerine verilmişti.

ANADOLU MANDASININ ISLAHI HEDEFLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, manda sayısındaki hızlı azalışının önlenmesi, bu üretim kolundan elde edilen verim ve gelirin artırılması hedefleniyor. Proje ile Anadolu Mandası ırk ıslahının daha verimli ve kaliteli yürütülebilmesi, manda sayısının artırılması, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi amaçlanıyor.





(Erkan ERENLER)