Kocaeli’de yönetim bir günlüğüne çocuklara geçti

Gölcük, Çayırova ve Kartepe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanları makamlarını öğrencilere devrederken, minik başkanlar taleplerini ve hayallerini dile getirdi.

23 Nisan 2026 Perşembe 14:13

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü Kocaeli’nin farklı ilçelerinde düzenlenen tören ve programlarla kutlandı. Gölcük, Çayırova ve Kartepe’de gerçekleştirilen etkinliklerde belediye başkanları makamlarını temsili olarak öğrencilere devretti. Gölcük’te Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkanlık koltuğunu Şehit İsmail Demircan İlköğretim Okulu öğrencisi Esra Urten’e devretti. Urten, belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak taleplerini paylaştı. Programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
 
Minik başkanlardan talep 

Çayırova’da ise Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, makamını Mehmet Akif İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hira Aydın’a bıraktı. Aydın, 23 Nisan’ın çocuklar için önemli bir sorumluluk ve gurur olduğunu belirterek daha fazla oyun alanı ve daha temiz bir çevre talebini dile getirdi. Başkan Çiftçi ise yeşil alan çalışmalarının süreceğini ifade etti. 

Kartepe’de de Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, makam koltuğunu Karatepe İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nevra Zeynep Başer’e devretti. Minik başkan hayallerindeki projeleri anlatırken, Başkan Kocaman çocukların görüşlerinin belediye çalışmalarında yol gösterici olduğunu söyledi. 

Tüm programlar hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN...
Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç Sahipleri Boya Koruma Çözümlerine Yöneliyor Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç...
Başkan Sezer: Başkan Sezer: "23 Nisan Tarihimizin Önemli Bir Dönüm...
Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI
Başkan Kocaman’dan 23 Nisan Mesajı Başkan Kocaman’dan 23 Nisan Mesajı
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER...
Resmi tören kaymakamlık alanında başladı.

Haberi Oku