Körfez Belediyesi’nin projeleri Türkiye’ye örnek oldu

Körfez Belediyesi’nin dijital dönüşüm ve çevre odaklı iki projesi, Ankara’da düzenlenen BELFOR’da yüzlerce başvuru arasından seçilerek "iyi uygulama örneği" olarak Türkiye’deki belediyelere tanıtıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB); belediyeler arası iş birliğini güçlendirmek ve başarılı projelerin deneyim aktarımını sağlamak amacıyla Ankara’da Belediyecilik Forumu’nu (BELFOR) gerçekleştirdi. Türkiye genelinden 700’ün üzerinde başvurunun yapıldığı ve titiz değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen 225 proje arasında Körfez Belediyesi’nin hem dijital dönüşüm hem de çevre odaklı iki projesi büyük takdir topladı.



İki proje birden



Programa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Gülal, Park ve Bahçeler Müdürü Recep Kamil Yıldırım, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna ile teknik personeller Tuba Çizme, Ahmet Aktaş ve Muhammet Beşinci katıldı.



Dijital dönüşümün öncüsü: BELKYS



Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve "Evrak üretmez, süreç yönetir" sloganıyla hayata geçirilen Kurumsal Yönetim Sistemi (BELKYS), forumun en çok ilgi gören dijital çözümlerinden biri oldu. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde veri girişlerini kolaylaştıran sistem, tüm birimlerin verilerini entegre ederek anlık ve stratejik raporlar sunuyor. Belediyelerin kurumsal hafızasını koruma altına alan BELKYS; stratejik plan göstergelerinin verimli şekilde izlenmesine, faaliyet raporlarının ve program bütçenin oluşturulmasına imkan sağlıyor. İç kontrol panelinde tüm müdürlüklerin risklerini ve hassas görevlerini belirleyebildiği sistem sayesinde, yöneticiler tüm kurum işleyişini tek bir panelden takip edebilme fırsatı buluyor.



Doğadan doğaya sürdürülebilirlik





Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sunduğu "Doğadan Doğaya Kompost Üretim Projesi", sıfır atık ve sürdürülebilirlik vizyonuyla katılımcıların beğenisini topladı. Proje kapsamında; budama atıkları, biçilen otlar, yapraklar ve pazar yerlerinden toplanan organik meyve-sebze atıkları kompost gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen bu doğal gübreler, belediyenin tarımsal üretim çalışmalarında kullanılarak hem toprağın verimi artırılıyor hem de ekonomik tasarruf sağlanıyor. Atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığı bu model, sürdürülebilir belediyecilik adına örnek çalışma olarak gösterildi.