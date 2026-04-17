Körfez Belediyesi’nin projeleri Türkiye’ye örnek oldu

İki proje birden
Programa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Gülal, Park ve Bahçeler Müdürü Recep Kamil Yıldırım, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna ile teknik personeller Tuba Çizme, Ahmet Aktaş ve Muhammet Beşinci katıldı.
Dijital dönüşümün öncüsü: BELKYS
Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve "Evrak üretmez, süreç yönetir" sloganıyla hayata geçirilen Kurumsal Yönetim Sistemi (BELKYS), forumun en çok ilgi gören dijital çözümlerinden biri oldu. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde veri girişlerini kolaylaştıran sistem, tüm birimlerin verilerini entegre ederek anlık ve stratejik raporlar sunuyor. Belediyelerin kurumsal hafızasını koruma altına alan BELKYS; stratejik plan göstergelerinin verimli şekilde izlenmesine, faaliyet raporlarının ve program bütçenin oluşturulmasına imkan sağlıyor. İç kontrol panelinde tüm müdürlüklerin risklerini ve hassas görevlerini belirleyebildiği sistem sayesinde, yöneticiler tüm kurum işleyişini tek bir panelden takip edebilme fırsatı buluyor.
Doğadan doğaya sürdürülebilirlik
İş birliği ve deneyim paylaşımı
Sunumların ardından diğer belediye temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Körfez Belediyesi heyeti, projelerin teknik detayları ve uygulama aşamalarındaki saha tecrübelerini paylaştı. Yerel yönetimler arasında kurulan bu köprü sayesinde, Körfez Belediyesi’nin geliştirdiği yenilikçi çözümlerin Türkiye genelindeki pek çok belediyeye ilham kaynağı olması bekleniyor.