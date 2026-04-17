Tuzla-Battalgazi kesişiminde kavşak çalışması başladı

17 Nisan 2026 Cuma 19:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi’nin kesişiminde hayata geçireceği yeni kavşak düzenlemesi için çalışmalara başladı. Yapılacak düzenlemelerle hem araç hem de yaya güvenliği artırılacak.

2 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi’nin kesişiminde hayata geçireceği yeni kavşak düzenlemesi kapsamında terasman kazı çalışmalarına başladı. 2 bin ton asfalt seriminin gerçekleşeceği projede 1.500 metrekarelik alanda yaya kaldırımı imalatı da yapılacak.

TRAFO KÖŞKLERİ DEPLASE EDİLECEK

Yol ve Bakım Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken proje alanında bulunan mevcut trafo köşkleri, kavşak düzenlemesine uygun şekilde yeniden konumlandırılıyor. Bu kapsamda 2 adet trafo köşkünün deplasesi yapılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte enerji hatları da yeni düzene uygun hale getirilecek.

KAVŞAK DAHA AYDINLIK VE ESTETİK OLACAK

Kavşak alanının gece görüşünü ve estetik görünümünü artırmak amacıyla 19 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirilecek. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte kavşak, sürücüler ve yayalar için daha güvenli hale gelecek.

BÖLGERE TRAFİK RAHATLAYACAK

Çalışmalar tamamlandığında Battalgazi Caddesi’nden gelen araçlar, yeni yapılacak dönel ada etrafından dolaşıma katılacak. Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulacak erken dönüş cepleri sayesinde kavşakta bekleme süreleri azalacak ve trafik akışı daha düzenli hale gelecek.


