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Elektronik eşya deposu alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde küçük ev aletlerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Elektronik eşya deposu alev alev yandı

10 Ocak 2025 Cuma 11:24

 Mollafenari Mahallesi'nde yer alan depoda saat 22.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo ve içindeki çok sayıda elektronik eşya küle döndü. 
  İtfaiye ekiplerinin depodaki soğutma çalışmaları sürüyor. 


İHA
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