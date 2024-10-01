Eranıl, 25. Şehit Kütüphanesi’ni Körfez’de hizmete açtı

4 BİN KİTAPLI KÜTÜPHANE

Körfez Uluğbey Ortaokulu bünyesinde kurularak açılışı yapılan ‘ Polis Memuru Şehit Hüseyin Ölçü Kütüphanesi’ yoğun katılım nedeniyle mini bir miting havasında gerçekleştirildi. Gazeteci Yazar Mustafa Eranıl; Körfez’de 4’üncü, ülke genelinde de 25. Şehit adına kütüphaneyi kurarak, hizmete açmış oldu. 3 Mayıs 2000 yılında Gebze’de yol kontrolü esnasında bir kamyonun çarpması sonucu şehit olan Hüseyin Ölçü adına açılan kütüphanede yaklaşık 4 bin 500 kitap bulunuyor. Programda şehidin eşi Nejla Ölçü’ye, şehit fotoğrafının işlendiği özel bir plaket, Türk Bayar’ı ve Kur’an-ı Kerim takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Daha sonra, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, eğitim-öğretimin önemine değindi, şehitler adına kütüphaneler kuran Gazeteci Yazar Eranıl’a teşekkür ettiğini belirtti. Kurt, ‘Bu kütüphanenin kurulmasını sağlayan Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl’a çok teşekkür ediyorum. Yeni neslin tam donanımlı yetişmesi için kitaplar ve kütüphaneler çok önemlidir.” dedi.

SÖĞÜT, TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, eğitimin önemine değinerek, “ Gazeteci Mustafa Eranıl, Körfez’de 4.’ü, ülke genelinde ise 25. Şehidimiz adına kütüphane açmaktadır. Kendisini tebrik ediyorum. Bu güne kadar 300 bin kitap toplayan Eranıl’ın yeni kütüphaneler açması için kitap desteğinde bulunmanız önemlidir. Bizde her zaman destek vermeye hazırız. Çünkü eğitim önemlidir. Şehitlerimizin adını yaşatmak önemlidir.” dedi.

AYAZ, 100 YENİ KİTAP SÖZÜ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Hüseyin Ayaz ise, kütüphane kuran Gazeteci Eranıl’a teşekkür ederek, kütüphaneye 100 adet yeni kitap bağışlama sözü verdi.

KALKAR, “ŞEHİDİMİZİN ADINI YAŞATACAĞIZ’

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise, kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazeteci Eranıl’a emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “ Şehitlerimizin adını unutturmamak, öğrencilerimizi kitaplarla buluşturmak için bu şehit kütüphanesi oldukça önemlidir. Bu nedenle şehit kütüphanesinin kurulumunu sağlayan başta gazeteci yazar Mustafa Eranıl olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

KATILIM OLDUKÇA YOĞUNDU

Kütüphane açılış programına; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Hasan Ayaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; Başkan Yardımcıları Osman YurtAhmet Erdemiş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Körfez Emniyet Müdürü İlker Yandı, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Jandarma Bölge Komutanı Üsteğmen Hüseyin Erarslan, Körfez Müftüsü Muhammed Aydın, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Körfez Esnaf ve Kefaret Kooperatifi Başkanı Ferit Kır, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Kurumu Başhekimi Zehre Coşkun Salih, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Körfez Belediyesi Meclis üyeleri, şehidin eşi Necla Ölçü ve akrabaları, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu önceki dönem başkanı ve şu anki yönetimi, Şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, 62 farklı sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri, 30 mahallenin muhtarları, 5 farklı meslek odaların başkanları, daire müdürleri, vakıf başkanları, iş adamları, okul müdürleri, yerel sanatçılar, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİT EŞİNE PLAKET VERİLDİ

Programda Şehit Hüseyin Ölçü’nün eşi Necla Ölçü’ye, Körfez Kaymakamı Uğur kalkar taraından, üzerinde şehidimizin resminin ve isminin özel işlemeli plaketi takdim edildi. Ayrıca şehit ailesine Kur’an-ı Kerim ve bir adet Türk Bayrak’ı hediye edildi. Daha sonra ise kütüphanenin kurdelesi, protokol mensupları ve şehit aileleri tarafından kesildi. Katılımcılar kütüphaneyi gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

ERANIL’A PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Şehit Kütüphanelerinin kurulumunu sağlayan Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl’a, kütüphane kurma çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. Eranıl’ın plaketini Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman takdim ederek, Eranıl’ı bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

DURMAK YOK, KURMAYA DEVAM

Şehit Kütüphanelerin kurulumunu sağlayan Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl ise, ‘Durmak yok, kütüphane kurmaya’ devam dedi. Eranıl, “Bu projeye 4 buçuk yıl önce başladım. Şu ana kadar 300 bin civarında kitap topladım. Bu gün 25. Kütüphanenin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. 3 şehidimiz adına üç kütüphane çalışmam daha devam ediyor, birkaç ay içinde bu kütüphanelerin de hizmete girmesini sağlayacağım. Bu güne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Mersin, Elazığ, Van, Muş, Malatya, Hatay Defne gibi ilerimizde kütüphane kurulumuna destek oldum. Kitap toplamaya ve kütüphane kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Yeni neslimizin kitapla tanışması için yeni kütüphanelerin kurulumunu sağlamak için çalışacağım. Kitap desteği vatandaşlarımızdan; kurmak ise bizden. Bu projeyi kitap dostu herkes sahiplendi; Ülke geneline yayıldı. Kitap desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum’ dedi.

BİRLİKTE KURDELE KESİLDİ

Açılışı yapılan kütüphanenin kurdelesi; programa katılan protokol üyeleriyle, şehidin eşi Necla Ölçü kesti. Daha sonra kütüphane katılımcılar tarafından gezilerek; kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazeteci-Yazar Eranıl ve diğer yetkililerden bilgi aldılar.

POLİS MEMURU ŞEHİT HÜSEYİN ÖLÇÜ KİMDİR?

Şehit polis memuru Hüseyin Ölçü, 1 Nisan 1962 yılında Yozgat İli Şefaatli İlçesi Kızılyar Köyü’nde, 7 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretimini doğduğu köyde bulunan Kızılyar İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul Eğitimini ise Zonguldak İli Ereğli İlçe ’sinde aldı. Lise öğrenimini ise memleketi olan Yozgat İli Şefaatli İlçesi’nde yer alan Şefaatli Lisesi’nde tamamladı. Vatan-millet-bayrak-mukaddesat sevgisi ile yetişen ve bu değerler üzerine yaşamayı kendine ilke edinen Şehidimiz; Samsun Polis Okulu’ndan, 1987 yılında başarılı bir şekilde mezun oldu. Mezun olduğu yıl, çok sevdiği polislik mesleğine ilk adımını atan Şehidimiz, ilk görev yeri olarak, Ankara’da göreve başladı. Bir süre burada görev yaptıktan sonra Gümüşhane’ye, buradan da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesine ataması gerçekleştirildi. Kocaeli’nin Gebze İlçesinde ki turnikelerde trafik kontrolü yaparken; bir kamyonun çarpması neticesinde 3 Mayıs 2000 tarihinde şehit oldu. Şehidimizin cenazesi, Kocaeli’nde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra, Yozgat İli Şefaatli İlçesi Kızılyar Köyü’nde toprağa verildi. Şehidimizin dört çocuğu bulunuyor ve dördü de polis olarak görev yapmaktadırlar. Şehidimizin ailesi Körfez İlçesi Yarımca Mevkii Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet etmektedir.