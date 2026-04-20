SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞMASI

Kocaeli’nin sanayi üssü olarak bilinen Gebze, bu kez kültür ve turizm temalı önemli bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Sanayinin Başkenti Gebze’de Kültür ve Turizm” programı, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

20 Nisan 2026 Pazartesi 11:03

22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek program kapsamında, Gebze’nin kültürel mirası, tarihi değerleri ve turizm potansiyeline ilişkin sunumlar yapılacak. Katılımcılar, hazırlanacak tanıtım videosu ile kentin öne çıkan yönlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.
Programın devamında ise Gebze’nin simgesel yapılarından biri olan Tarihi Su Dolabı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel ikramlar, ezgiler ve söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, katılımcılara hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Gebze Ticaret Odası yetkilileri, düzenlenen programla birlikte kentin sadece sanayi kimliğiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerle de ön plana çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, tüm ilgilileri programa davet etti.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Dip çamuru temizliği İzmit Körfezi’ne yunusları geri getirdi Dip çamuru temizliği İzmit Körfezi’ne yunusları...
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ KAPSAMINDA TORUN METAL İLE STRATEJİK BULUŞMA GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ...
Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına Gerçek Fırsatlar Sunacağız“ Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına...
Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın tertemiz bayramına gölge düşürmeyin” Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın...
Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
