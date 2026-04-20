SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞMASI

Kocaeli’nin sanayi üssü olarak bilinen Gebze, bu kez kültür ve turizm temalı önemli bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Sanayinin Başkenti Gebze’de Kültür ve Turizm” programı, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

22 Nisan Çarşamba

günü saat 15.00’te Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek program kapsamında, Gebze’nin kültürel mirası, tarihi değerleri ve turizm potansiyeline ilişkin sunumlar yapılacak. Katılımcılar, hazırlanacak tanıtım videosu ile kentin öne çıkan yönlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Programın devamında ise Gebze’nin simgesel yapılarından biri olan Tarihi Su Dolabı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel ikramlar, ezgiler ve söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, katılımcılara hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim sunulması amaçlanıyor.



