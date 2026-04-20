SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞMASI

22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek program kapsamında, Gebze’nin kültürel mirası, tarihi değerleri ve turizm potansiyeline ilişkin sunumlar yapılacak. Katılımcılar, hazırlanacak tanıtım videosu ile kentin öne çıkan yönlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.
Programın devamında ise Gebze’nin simgesel yapılarından biri olan Tarihi Su Dolabı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel ikramlar, ezgiler ve söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, katılımcılara hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim sunulması amaçlanıyor.
Gebze Ticaret Odası yetkilileri, düzenlenen programla birlikte kentin sadece sanayi kimliğiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerle de ön plana çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, tüm ilgilileri programa davet etti.