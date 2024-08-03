GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sakarya Büyükşehir'den şehre renk katan dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol güvenliğini ve sürüş kalitesini artırmak için yürüttüğü soğuk çizgi çalışmaları çerçevesinde Sapanca Akçay ve Hendek Paşaköy'e güzel bir dokunuş yaparak mahallelere estetik bir görünüm kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir'den şehre renk katan dokunuş

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:45

 
 

  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için yoğun mesai harcıyor. Şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde hummalı bir çalışma ortaya koyan ekipler renkli dokunuşlarla şehrin dört bir yanına estetik katıyor, mahalleleri yepyeni bir görüntü kazandırıyor. 
  Bu çerçevede sıcak asfalt çalışmaları sonrası Hendek Paşaköy ve Sapanca Akçay Mahallesi'nde yol çizgi çalışmaları 2 günlük yoğun bir mesainin ardından sona erdi. Her iki mahallede de ulaşım güvenliği artırıldı, yollar yeni ve temiz bir yüze kavuştu. YOLBAK, 2024 yılının başından bu yana şehrin merkezin 60 bin metre uzunluğunda uzun dayanım ömrüne sahip termoplastik sıcak boya ile süsledi. Öte yandan, kırsal mahallelere ise 300 bin metre soğuk yol çizgi boyası uygulandı ve toplamda 360 bin metrelik çizgi yollarla buluştu. 
  Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli ve keyifli bir sürüş yapmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesinde yol güvenliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop
Sakarya Büyükşehir sporcusu Marmara şampiyonu oldu Sakarya Büyükşehir sporcusu Marmara şampiyonu...
İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı İmzalar Sakarya'daki gençlerin geleceği için atıldı
Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi Başkan Alemdar'dan yeni duble yol müjdesi
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası
182 yıllık tarih harabeye döndü: 182 yıllık tarih harabeye döndü: "Turist görse...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop
"Sürdürülebilir Moda" konulu kişisel sergisini sunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek...

Haberi Oku