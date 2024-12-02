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Körfezli Hamza Balkan 3'üncüsü oldu

Romanya'da düzenlenen 24'üncü Balkan Tekvando Şampiyonasında milli takım adına yarışan Körfezli sporcu Hamza Uzun, 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Körfezli Hamza Balkan 3'üncüsü oldu

02 Aralık 2024 Pazartesi 11:21

 Şampiyona, Romanya'nın Oradea şehrinde yapıldı. Milli takım adına yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hamza Uzun, 78 kilogram genç erkeklerde Balkan 3. olarak bronz madalya aldı. 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tebrik mesajı yayınlayarak, Hamza Uzun'u tebrik etti ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. 
 24'üncü Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 30'u altın toplam 76 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu. 8 ülkeden 475 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye 94 sporcu ile temsil edilirken, büyüklerde 10 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 21; gençlerde 11 altın, 12 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 31; yıldızlarda 9 altın, 11 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 24 madalya elde edildi. Türkiye, şampiyonada ülkeler sıralamasının yanında kadın ve erkek takım olarak da birinci oldu. 


İHA
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